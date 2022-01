Công nhân Pouchen ngừng việc do bị hạ thưởng Tết: Doanh nghiệp mong công nhân chia sẻ khó khăn

Ngày 12/1, liên quan đến vụ công nhân Công ty Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ngừng việc, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng cho biết, nguyên nhân sự việc xảy ra là do năm nay công ty thưởng Tết thấp hơn năm ngoái rất nhiều.

Bởi những năm trước Công ty Pouchen là một trong số công ty có tiền thưởng Tết cao tốp đầu tỉnh Đồng Nai. Mỗi công nhân được nhận tiền thưởng từ 10 triệu - trên 30 triệu đồng tùy thâm niên.

Hiện trường vụ công nhân Pouchen ngưng việc. Ảnh: Nha Mẫn

Vì vậy khi doanh nghiệp hạ mức thưởng tết thấp hơn 1/2 - 2/3 so với những năm trước đã khiến cho công nhân lo lắng, bức xúc dẫn đến ngưng việc, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 đang nguy hiểm, việc công nhân tụ tập đông cũng dễ có nguy cơ làm lây lan thêm.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động đã làm việc với lãnh đạo Công ty Pouchen và cả công nhân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hai bên.

Phía Công ty PouChen cho rằng năm nay là một năm khó khăn, dịch triền miên nên doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến hạ mức thưởng Tết của người lao động. Phía doanh nghiệp cho rằng họ vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng Tết và không có bất kỳ thay đổi nào.

Công nhân vẫn hi vọng doanh nghiệp thay đổi quyết định. Ảnh: Nha Mẫn

Còn công nhân hiện tại đã trở lại làm việc bình thường nhưng vẫn hy vọng chủ doanh nghiệp cân nhắc lại mức thưởng Tết để người lao động có một cái Tết ấm áp hơn, sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về phía Pouchen cho rằng, doanh nghiệp cần sự chia sẻ từ người lao động bởi những năm qua công ty cũng luôn sẻ chia, thấu hiểu họ. Nhưng năm nay, sản xuất của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian dài nên không thể đưa ra một mức thưởng như những năm trước.

“Chúng tôi mong người lao động thấu hiểu, sẻ chia với chúng tôi. Nhiều tháng qua, dù ảnh hưởng dịch Covid-19, chúng tôi vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động. Doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động theo giai đoạn, việc sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận, công ty vẫn nỗ lực phát lương đầy đủ cho công nhân. Đó là sự cố gắng của công ty nên công ty mong người lao động chia sẻ để đi qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi vẫn giữ nguyên mức thưởng Tết như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào và hiện lao động cũng đã trở lại nhà máy để làm việc bình thường”, lãnh đạo công ty Pouchen thông tin.

Ngành chức năng Đồng Nai đã làm việc với doanh nghiệp và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân. Ảnh: Nha Mẫn

Công nhân Nguyễn Văn Toàn, quê Nghệ An cho biết anh gắn bó với công ty đã 20 năm, dịp Tết 2021 anh nhận thưởng được 30 triệu đồng nhưng năm nay với cách tính mới của công ty thì số tiền thưởng sẽ chỉ còn 19 triệu - 20 triệu đồng.

Như vậy nhiều dự định trong dịp cuối năm của gia đình anh Toàn sẽ bị xáo trộn bởi không đủ tiền để thực hiện.

“Chúng tôi cũng thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp. Tuy nhiên do khó khăn quá nên cũng muốn doanh nghiệp giảm thưởng ít thôi để chúng tôi có cái Tết đầm ấm hơn”, anh Toàn chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hoan, vào Pouchen được 5 năm cũng lo lắng về việc công ty giảm tiền thưởng Tết.

Chị Hoan nói rằng chị vào công ty so với những anh chị khác là chưa lâu, nhưng chị cũng hy vọng doanh nghiệp không giảm tiền thưởng để chị có thêm tiền đưa con về quê sum vầy cùng ông bà nội ngoại sau 2 năm dịch bệnh không dám về.

Được biết Công ty Pouchen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có lượng nhân sự lớn nhất tỉnh Đồng Nai với khoảng 17.000 lao động. Tính chung 8 nhà máy thuộc Tập đoàn Quốc tế Pouchen chuyên gia công giày da có tới hơn 130.000 lao động tại Việt Nam, đặt tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang. Tổng ngân sách thưởng Tết năm 2022 của 8 nhà máy là hơn 1.200 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với những năm trước dịch.