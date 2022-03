Công ty Anh sa thải 800 nhân viên qua zoom: Công bằng nào cho người lao động?

Công ty Anh sa thải 800 nhân viên qua zoom gây phẫn nộ

Có vẻ như better.com do Vishal Garg đã dẫn dắt thiết lập một xu hướng không lành mạnh mà hiện nay các công ty khác cũng đang theo đuổi. Vài tháng sau khi better.com sa thải 900 nhân viên của mình qua cuộc gọi trên nền tảng Zoom, một công ty khác của Anh mới đây cũng làm tương tự như vậy. Nhà điều hành phà của Anh, P&O Ferries đã thông báo cho 800 nhân viên của mình về việc chấm dứt việc làm của họ thông qua một video cuộc gọi trên Zoom. Các báo cáo cho rằng, các nhân viên của P&O Ferries đã được thông báo về việc sa thải qua video chỉ trong khoảng 3 phút.

Nhà điều hành phà thuộc sở hữu của DP World có trụ sở tại Dubai đã sa thải 800 nhân viên qua Zoom. Ảnh: @AFP.

Công ty vận chuyển đã gửi một tin nhắn video cho nhân viên của mình về một "thông báo lớn". Công ty đã đưa ra quyết định rằng, các tàu của họ trong tương lai sẽ chủ yếu do một nhà cung cấp thủy thủ đoàn do bên thứ ba điều hành. "Vì vậy, tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, điều này có nghĩa là công việc của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, với lý do là hôm nay ngày cuối cùng làm việc của bạn", một giám đốc điều hành của công ty đã nói trong video.

James Sloth, người đã làm việc cho P&O Ferries ở Dover trong khoảng 4 năm chia sẻ, anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi, nói rằng tất cả những gì anh ấy nhận được "là đoạn video dài 3 phút nói rằng chúng tôi không bị cho nghỉ việc. Không có gì khác".





Phía P&O Ferries cho biết trong một tuyên bố rằng, họ sẽ bồi thường cho nhân viên bị sa thải về sự thiếu thông báo trước này, bằng các gói bồi thường nâng cao, nhưng thông báo này khiến các nhân viên rơi vào trạng thái bàng hoàng và bất bình. Các thành viên phi hành đoàn, cùng công nhân của công ty mô tả đó là 'tàn bạo', 'không công bằng' và khiến họ cảm thấy như mình chỉ là một con số của công ty. Vì thế, các cuộc biểu tình đang được tổ chức xung quanh các cảng lớn của Vương quốc Anh, chẳng hạn như Dover, Liverpool và Hull.

Các nhân viên được cho là đã bị sa thải mà không có bất kỳ thông tin nào trước đó, nhưng một giám đốc điều hành của công ty đã tuyên bố rằng, nhân viên công ty đã được thông báo qua email, bưu điện, chuyển phát nhanh và tin nhắn văn bản. Công ty P&O Ferris hiện đang lỗ 200 triệu bảng Anh trong hai năm qua. Vì thế, công ty cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định sa thải hơn 800 người. Công ty còn cho biết trong một tuyên bố: "Ở tình trạng hiện tại, P&O Ferries không phải là một doanh nghiệp khả thi nữa".

Ông Mark Dickinson, ông chủ của liên minh hàng hải Nautilus chia sẻ thêm với Kênh BBC's Radio 4 về câu chuyện này. "Đây là mức thấp mới đối với một công ty vận tải biển. Đó là một ngày đen tối cho ngành vận tải biển ở Anh", ông nói thêm.

"Tôi đã làm trong ngành này hơn 40 năm và tôi đã thấy một số quả bóng đường cong và những bước phát triển gây sốc, nhưng đây là mức thấp mới đối với một công ty vận tải biển".

Hiện tại, Tổ chức Công đoàn Người lao động RMT của Anh cho biết vấn đề này "nhanh chóng biến thành một trong những hành động đáng xấu hổ nhất trong lịch sử quan hệ công nghiệp của Anh".

Tổng thư ký của RMT, Mick Lynch cho biết: "Chúng tôi đã chỉ thị cho các thành viên của mình duy trì hoạt động và yêu cầu các thành viên của chúng tôi trên khắp các vùng hoạt động của P&O tại Vương quốc Anh được bảo vệ, và Ngoại trưởng Anh nêncan thiệp để cứu số lượng lớn các thủy thủ phà, người lao động của công ty này.

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải Anh đang có "các cuộc thảo luận khẩn cấp" với P&O, theo người phát ngôn chính thức của Thủ tướng Anh. P&O Ferries sử dụng 3.000 công nhân và có 20 tàu. P&O thực hiện 30.000 chuyến đi mỗi năm qua eo biển Manche, Biển Bắc và Biển Ireland.

Công ty nối gót sa thải nhân viên qua Zoom sau Better.com: “Văn hóa đáng xấu hổ của ngành công nghiệp”

Khi Better.com sa thải 900 nhân viên nhờ cuộc gọi qua Zoom

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên bị sa thải vì một cuộc gọi Zoom mà không có bất kỳ thông tin nào trước đó. Vishal Garg, Giám đốc điều hành của better.com, đã bị chỉ trích và chế nhạo trên mạng xã hội về việc sa thải nhân viên trong cuộc gọi Zoom. Garg sau đó được cho nghỉ việcmột thời gian ngắn nhưng sớm trở lại vị trí của mình. Sự trở lại của anh ấy đã khiến hàng loạt đội ngũ trong Better.com xin từ chức hàng loạt. Các quan chức cấp cao đó không hài lòng với sự trở lại của Garg nên đã rời công ty.

Một báo cáo của TechCrunch cho hay rằng, Sarah Pierce, người từng là phó chủ tịch điều hành về trải nghiệm khách hàng, bán hàng và hoạt động, và Emanuel Santa-Donato, người đang làm phó chủ tịch cấp cao về thị trường vốn và tăng trưởng đã rời công ty, ngay sau khi Garg trở lại vị trí của mình.

Báo cáo này cho rằng, Pierce không hài lòng với cách Garg sa thải 900 nhân viên qua cuộc gọi Zoom. Cô ấy thậm chí còn đăng một ghi chú trên LinkedIn nói rõ lý do rời khỏi công ty. Sau sự từ chức của Pierce và Emanuel, hai thành viên khác trong hội đồng quản trị, bao gồm Raj Date và Dinesh Chopra đã nộp đơn từ chức gần đây. Báo cáo tiết lộ rằng, có số lượng lớn nhân viên đã rời đi sau khi Garg trở lại.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích không ngăn được better.com sa thải nhiều người hơn, khi công ty trong giai đoạn sa thải thứ hai, họ đã yêu cầu khoảng 4000 nhân viên rời khỏi công ty. Việc sa thải diễn ra vào ngày 9 tháng 3 và hầu hết nhân viên đã được thông báo trước về việc bị sa thải.