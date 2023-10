Làm giả "Giấy đề nghị chuyển nhượng…" để giành quyền sở hữu cổ phần

Năm 2005, Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 (100% vốn nhà nước) được UBND TP.HCM cho phép cổ phần hóa thành Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu quận 8 (viết tắt Công ty XNK quận 8).

Theo hồ sơ Dân Việt có được, tháng 11/2006, bà Trương Lệ Thủy (sinh 1954, trú quận 1, TP.HCM) được đại diện pháp luật của Công ty XNK quận 8 xác nhận là cổ đông sở hữu 17.800 cổ phần (trị giá 178 triệu đồng), với mã cổ đông BD466. Sau đó, bà Thủy tiếp tục mua cổ phần bổ sung vào tháng 12/2006, tháng 3/2007, tháng 12/2015 và tháng 8/2017.

Bảng hiệu tại cổng ra vào của Công ty cổ phần TM-XNK Quận 8 hiện nay, trên đường Phạm Hùng, quận 8, TP.HCM. Ảnh: Tuệ Hương

Tính đến ngày 11/8/2017, Công ty XNK quận 8 đã cấp "Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần" cho bà Trương Lệ Thủy, với tổng số cổ phần là 783.997 cổ phần.

Tuy nhiên, ngày 24/11/2017, ông Trương Thanh Tùng (sinh 1946, cư trú quận 7, TP.HCM, anh trai bà Thủy) đã lập văn bản có tiêu đề "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần TM-XNK Q.8".

Nội dung của văn bản trên ghi "người nhận chuyển nhượng" chính là ông Trương Thanh Tùng. Bà Thủy cho rằng, chữ ký ghi họ tên của bà Thủy ở bên "người chuyển nhượng". Qua đó, ông Tùng tự hoàn tất hồ sơ, nhập toàn bộ 783.997 cổ phần của bà Thủy vào số cổ phần của ông Tùng đã có trước đó tại Công ty XNK quận 8.

Điều này là có cơ sở khi Kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM nêu: chữ ký mang tên Trương Lệ Thủy trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty CP TM XHK Q8 đề ngày 24/11/2017 so với chữ ký mang tên Trương Lệ Thủy trên 11 trang tài liệu khác (trừ chữ ký dưới mục Các đương sự tham gia buổi làm việc) là không phải một người ký.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Trương Lệ Thủy. Ảnh: Tuệ Hương

Bà Trương Lệ Thủy đã gửi đơn tố cáo ông Tùng đến Công an TP.HCM về dấu hiệu làm giả tài liệu, nhằm chiếm đoạt 783.997 cổ phần. Sau đó, theo hướng dẫn của Công an TP.HCM, bà Thủy khởi kiện Công ty XNK quận 8 ra Tòa án nhân dân TP.HCM.

Tuyên buộc trả lại cổ phần

Trong các ngày 6, 17/7/2023 và 1-4/8/2023, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ kiện trên. Tại phiên xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã cho rằng, việc Công ty XNK quận 8 tự ý lập hồ sơ chuyển quyền sở hữu 783.997 cổ phần phổ thông của bà Thủy sang cho ông Tùng, là hành vi xâm phạm quyền của cổ đông công ty (theo điểm d, khoản 1, Điều 114 - Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Về phía ông Tùng thì cho rằng, "vì lý do cá nhân, khi cổ phần hóa ông Tùng có nhờ một số người thân trong gia đình (trong đó có bà Trương Lệ Thủy là em ruột ông Tùng) đứng tên giùm ông Tùng số cổ phần ông Tùng mua tại công ty" (?!). Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không công nhận quan điểm trên.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, xác định bà Trương Lệ Thủy là cổ đông, sở hữu 783.997 cổ phần. Ảnh: Tuệ Hương

Theo Hội đồng xét xử, pháp luật không công nhận các cá nhân, tổ chức khi mua cổ phần của công ty mà nhờ người khác đứng tên. Hành vi này của ông Tùng có thể xem như là hành vi không trung thực với công ty và các cổ đông khác. Từ đó, Hội đồng xét xử đã công nhận 783.997 cổ phần tại Công ty XNK quận 8 thuộc quyền sở hữu của bà Trương Lệ Thủy.

Bản án sơ thẩm số 1331/2023/LDTM-ST ngày 4/8/2023 của Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên buộc Công ty XNK quận 8 phải chuyển toàn bộ 783.997 cổ phần phổ thông mã BD466, từ ông Trương Thanh Tùng về lại cho bà Trương Lệ Thủy.

Tại trụ sở Công ty cổ phần TM-XNK Quận 8, TP.HCM. Ảnh: Tuệ Hương

Vì sao không điều tra xử lý hình sự hành vi làm giả tài liệu?

Điều đáng nói, sau phiên tòa sơ thẩm, là phát sinh tình tiết có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ngay tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã dẫn chứng:

Tòa án đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM, để giám định: Chữ ký và chữ viết (Trương Lệ Thủy dưới chữ ký) có tại góc phải trong "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần TM-XNK Quận 8" ngày 24/11/2017, với chữ ký, chữ viết (Trương Lệ Thủy) trên các tài liệu mẫu so sánh của bà Trương Lệ Thuy nộp, có phải do cùng một người ký và viết ra hay không?

Kết luận giám định số 5848/C09B ngày 11/12/2020 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM đã kết luận: Chữ ký mang tên Trương Lệ Thủy dưới mục "Bên chuyển nhượng cổ phần" trên "Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần TM-XNK Quận 8" đề ngày 24/11/2017 (ký hiệu A) so với chữ ký mang tên Trương Lệ Thủy trên 11 tài liệu ký hiệu từ M1 đến M9,M16,M19 là không phải do cùng một người ký ra.

Tài liệu đã được Phân hiệu khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM giám định và kết luận là giả mạo, với chữ ký, chữ viết của bà Trương Lệ Thủy là giả mạo. Ảnh: Tuệ Hương

Tương tự, chữ viết "Trương Lệ Thủy" dưới mục "Bên chuyển nhượng cổ phần" trên tài liệu cần giám định với chữ viết mang tên Trương Lệ Thủy trên 7 tài liệu mẫu so sánh cũng "không phải do cùng một người viết ra".

Từ kết quả giám định, bà Thủy đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Tòa án đã có công văn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để xem xét, làm rõ có hay không hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm giả tài liệu chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Lệ Thủy.

Từ năm 2021 bà Trương Lệ Thủy đã có văn bản tố cáo ông Trương Thanh Tùng gửi đến Công an TPHCM. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ban hành Thông báo ngày 18/6/2021 "hướng dẫn bà Thủy khởi kiện ra Tòa án để được xem xét giải quyết, do đó vụ án không có yếu tố hình sự" (?). Đến nay, TAND TPHCM đã có bản án xét xử sơ thẩm, bà Trương Lệ Thủy tiếp tục có văn bản gửi Công an TPHCM để làm rõ dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc giả mạo chứng cứ, tài liệu trong vụ việc để được làm rõ.

Điều 103 - Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, về "trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo" quy định rất cụ thể: "…2. Trường hợp việc giả mạo chứng cứ có dấu hiệu tội phạm thì Tòa án chuyển tài liệu, chứng cứ có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.



3. Người đưa ra chứng cứ được kết luận là giả mạo phải bồi thường thiệt hại nếu việc giả mạo chứng cứ đó gây thiệt hại cho người khác và phải chịu chi phí giám định nếu Tòa án quyết định trưng cầu giám định".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.