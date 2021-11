Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Sản xuất “3 tại chỗ” - đảm bảo mục tiêu kép

Chăm lo chu đáo cho người lao động "3 tại chỗ"

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, cũng giống như nhiều doanh nghiệp trong nước tại những vùng có dịch, Supe Lâm Thao phải thực hiện phương án chưa từng có trong tiền lệ nhằm thực hiện hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Để phương án được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngay từ tháng 8, công ty đã hoàn tất công tác xây dựng kịch bản, chuẩn bị và tạo được sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ và người lao động.

Công ty trang bị đầy đủ đệm, màn, tivi, điều hòa cùng một số đồ dùng cá nhân để người lao động yên tâm ổn định sinh hoạt, làm việc tại chỗ và thực hiện một số chính sách ưu đãi đối với người lao động trong thời gian chống dịch.

Supe Lâm Thao chăm lo chu đáo bữa ăn ca cho người lao động 3 tại chỗ. Ảnh: Hoa Mua

Supe Lâm Thao còn có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch cho cộng đồng. Cuối tháng 10/2021 lãnh đạo công ty đã trao tặng huyện Lâm Thao 10.000 bộ test Covid-19, trị giá 735 triệu đồng. Công ty cũng đã ủng hộ 130 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Phú Thọ; tặng hơn 100 triệu đồng cùng hóa chất khử trùng cho huyện Lâm Thao, Tam Nông.



Phương án "3 tại chỗ" được thực hiện tại công ty từ ngày 20/10/2021. Trên cơ sở yêu cầu thực tế, công ty chỉ đạo cụ thể, linh hoạt đối với công tác sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trong những ngày đầu, công ty thực hiện theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh" kết hợp phương án sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm đến", chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung người lao động từ nơi sản xuất đến nơi ở của người lao động.

Trong đó, do tính chất công nghệ của các dây chuyền sản xuất nên công ty áp dụng "3 tại chỗ" đối với các xí nghiệp axít, supe và các đơn vị phục vụ sản xuất. Các xí nghiệp NPK thực hiện theo "1 cung đường 2 điểm đến".

Tuy nhiên, sau đó, do tình hình dịch trên địa bàn ngày càng phức tạp, công ty đã linh hoạt điều chỉnh phương án trên thành "3 tại chỗ" đối với tất cả các đơn vị trong công ty từ sáng ngày 23/10/2021 với trên 600 người lao động làm việc.

Là người có gần 20 năm gắn bó với công ty, chị Lê Thị Thu Hằng - công nhân Xí nghiệp Supe 2 cho biết: "Tại công ty, chúng tôi luôn được đảm bảo về việc làm, thu nhập và sức khỏe tốt để yên tâm làm việc. Nên khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty triển khai thực hiện "3 tại chỗ" cũng là lúc chúng tôi muốn được góp phần cùng công ty bảo vệ thành quả lao động và chung tay phòng chống dịch. Trong thời gian này, chúng tôi được chăm lo 4 bữa ăn/ngày và được công ty trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt nên không phải lo lắng gì, công việc thuận lợi".

Chị Nguyễn Anh Vân - công nhân Xí nghiệp đời sống cũng tham gia chiến dịch "3 tại chỗ" lần này. Hàng ngày chị cùng đồng nghiệp chuẩn bị chu đáo bữa ăn cho người lao động đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vượt khó khăn, đạt kết quả ấn tượng

Theo ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Supe Lâm Thao sẵn sàng đầu tư về mọi mặt để đảm bảo sự an toàn cho toàn thể cán bộ, người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, công ty luôn ưu tiên tạo "lá chắn" trước virus cho các lao động trong công ty bằng cách tổ chức test nhanh đối với những lao động ở các bộ phận thường có tiếp xúc với bên ngoài, có nguy cơ nhiễm bệnh, cũng như khuyến khích các bộ phận có thể làm việc online.

Đến nay, 100% người lao động công ty đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 (mũi 1) và gần 500 người được tiêm mũi 2. Đây là nền tảng để công ty vững vàng vượt qua khó khăn thử thách này. Đối với những người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" đều được tiến hành test nhanh theo quy định, để đảm bảo thực hiện phương án đạt hiệu quả cao.

Trước sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm chỉnh theo kịch bản "3 tại chỗ" đó, vừa qua, đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đến làm việc với Công ty Supe Lâm Thao đã tỏ rõ sự yên tâm.

Ước tính 10 tháng đầu năm 2021, công ty đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp là 2.440 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.427 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm, tăng 33% so với cùng kỳ; tiêu thụ 545.700 tấn phân bón các loại, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,8 triệu đồng/tháng.