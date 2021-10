Bón phân Lâm Thao NPK-S khép kín, lúa mùa đạt hơn 2 tạ/sào

Những mùa vàng bội thu

Vụ mùa năm nay, huyện Thanh Ba thực hiện gieo cấy trên 2.400ha lúa với các giống lúa như: Hương thơm 1, JO2, TH3-5, Khang dân… Đó là những giống lúa phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Hiện nay, để đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn, tiết kiệm nhân công, bà con nông dân áp dụng cơ giới hóa, máy gặt đập liên hoàn vào thu hoạch lúa, mang lại hiệu quả cao.

Ông Vi Bá Quế - Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ND) huyện Thanh Ba cho biết: Để sản xuất vụ mùa cho năng suất cao, huyện đã tập trung lãnh đạo nhân dân các xã tích cực sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây lúa. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp Hội ND tỉnh Phú Thọ và Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao để cung ứng phân bón chậm trả cho bà con nông dân đảm bảo kịp thời, hiệu quả, nhằm giúp bà con bớt nỗi lo phân bón đầu vụ, giảm áp lực về vốn, đồng thời không lo mua phải phân bón giả, kém chất lượng.

Gia đình bà Bùi Thị Thanh (xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba) vụ này gieo cấy được 6 sào lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi nên gia đình bà đã tập trung nhân lực và thuê máy gặt để gặt toàn bộ diện tích lúa cho kịp thời vụ.

Nông dân xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) ra đồng thu hoạch lúa mùa. Ảnh: H.M

"Gia đình luôn làm theo đúng hướng dẫn và bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín. Nhờ đó, lúa phát triển tốt, cứng cây, bông chắc, cho năng suất cao, đạt khoảng hơn 2 tạ/sào". Bà Bùi Thị Thanh - xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Bà Thanh chia sẻ kinh nghiệm bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín như đã được tập huấn đó là: Ở thời kỳ bón lót, sử dụng phân NPK-S*M1 5.10.3-8 với liều lượng 15-20kg/sào, bón trước khi cấy cùng với 300kg phân chuồng. Thời kỳ bón thúc, bà sử dụng phân NPK-S*M1 12.5.10-14, chia làm 2 lần bón: Lần 1, bón thúc thời kỳ đẻ nhánh với lượng từ 8-9kg, lần 2 bón thúc đón đòng với lượng từ 7-8kg. Ngoài ra, không cần bổ sung thêm bất kỳ loại phân nào khác.

Không chỉ gia đình bà Thanh mà đông đảo người dân trong xã Lương Lỗ và huyện Thanh Ba đều rất phấn khởi vì vụ mùa năm nay bội thu, năng suất cao, chất lượng tốt, qua đó càng yên tâm hơn về chất lượng phân bón Lâm Thao đã đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp từ nhiều năm qua.

"Sau khi thu hoạch xong lúa mùa, bà con nông dân trong huyện sẽ bắt tay vào sản xuất cây trồng vụ đông để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Do đó, Hội ND huyện Thanh Ba mong muốn, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục hỗ trợ tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao và mô hình trình diễn phân bón Lâm Thao trên các loại cây trồng. Đặc biệt là hướng dẫn sử dụng các loại sản phẩm phân bón mới của Công ty như phân hữu cơ khoáng và NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới nhằm giúp bà con nông dân nắm vững phương pháp bón phân Lâm Thao các loại, để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong sản xuất nông nghiệp" - ông Quế bày tỏ.

Kịp thời hỗ trợ nông dân

Nhằm hỗ trợ nông dân được mua phân bón chất lượng để kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Hội ND tỉnh Phú Thọ tích cực phối hợp Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cung ứng phân bón các loại cho nông dân trong tỉnh theo hình thức trả chậm.

Ông Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cung ứng phân bón trả chậm, Hội ND tỉnh còn tích cực tuyên truyền để các cấp Hội ND vào cuộc, giúp bà con nông dân hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa của chương trình.

Thông qua thực tế sử dụng phân bón Lâm Thao cho năng suất cao, đến nay đã có nhiều huyện đăng ký với số lượng lớn phân bón của công ty theo hình thức này.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội ND cũng bày tỏ băn khoăn: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón hạn chế và giá tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất phân bón và khiến nông dân gặp nhiều khó khăn hơn khi bước vào vụ sản xuất mới.

Hội ND tỉnh mong muốn, công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội ND tỉnh có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ với công ty trong công tác cung ứng phân bón Lâm Thao trả chậm cho người dân, giúp Hội ND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao và góp phần đem đến những mùa vàng bội thu cho bà con nông dân.