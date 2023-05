Là địa bàn có nhiều trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh sầm uất… TP.Hà Tĩnh luôn "tiềm ẩn" nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ do chạm chập điện, nhất là trong giai đoạn nắng nóng. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại từ nguy cơ này, thời gian qua, Điện lực thành phố Hà Tĩnh đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền về an toàn điện, đồng thời tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục đối với các trường hợp sử dụng điện không đảm bảo an toàn...



Điện lực thành phố Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân thông qua các chương trình, hoạt động đa dạng. Ảnh: Phương Thảo

Ngoài những biện pháp tuyên truyền nói trên, để công tác tuyên truyền tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Điện lực thành phố Hà Tĩnh nói riêng và các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh(PC Hà Tĩnh) nói chung đã thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện thông qua các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, fanpage và website của Công ty Điện lực Hà Tĩnh(PC Hà Tĩnh).

Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các nội dung tin bài, phóng sự cảnh báo, hướng dẫn người dân tăng cường cảnh giác, nâng cao ý thức trong sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong mùa nắng nóng.

CBCNV Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đến tận nhà khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, cảnh báo nguy cơ chạm chập, cháy nổ trong mùa nắng. Ảnh: Phương Thảo



Về nguy cơ gây ra chạm chập, cháy nổ trong mùa nắng nóng, ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc Điện lực Lộc Hà cho biết: "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới chập điện gây ra cháy nổ, trong đó, đường dây sau công tơ xuống cấp; hệ thống điện trong nhà chưa đảm bảo hay việc sử dụng các thiết bị điện không tính toán đến công suất dẫn đến quá tải... là những nguyên nhân thường gặp.



Để hạn chế tối đa sự cố từ những sơ suất trên, trong quá trình khảo sát an toàn điện chúng tôi tư vấn ngay cho người dân khắc phục tình trạng mất an toàn trên hệ thống dây ra sau công tơ, qua đó khuyến cáo người dân nên lựa chọn các thiết bị, dây dẫn phù hợp với công suất của phụ tải.

Nên lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, các nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện (công tắc, ổ cắm, hộp đấu dây, mối nối trên đường dây) nếu phát sinh tia lửa hay có dấu hiệu cháy do nhiệt thì phải sửa chữa hoặc thay thế ngay…".

Với quyết tâm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn điện trong dân, thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh(PC Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn phòng chống cháy nổ trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài.



Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động đến người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, ngành điện rất cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm; đồng thời khuyến cáo người dân nên có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như an toàn tính mạng, tài sản của người dân.



Theo ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực thành phố Hà Tĩnh: Trước khi bước vào mùa nắng nóng, ngoài việc chủ động nhắn tin khuyến cáo đến khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Điện lực đã phát hàng trăm cẩm nang an toàn điện và hàng nghìn tờ rơi tiết kiệm điện đến các hộ dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phòng, chống cháy nổ do chạm chập điện trên hệ thống loa phát thanh của các phường, thôn, xóm...; phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng chống cháy nổ tại một số chợ, siêu thị, quán karaoke...