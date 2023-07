Công ty quản lý BLACKPINK khẳng định: Danh sách 13 ca khúc là không chính xác, concert không bị cắt ngắn

Mới đây, trên trang Naver (Hàn Quốc) đăng tải bài viết về concert của nhóm nhạc BLACKPINK tại Hà Nội. Theo đó, một quan chức của YG Entertainment - công ty quản lý nhóm nhạc BLACKPINK khẳng định: "Danh sách biểu diễn cho đêm diễn tại Hà Nội đang được lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức tour diễn với các tiết mục tương tự như concert tại các nước khác".

Nhóm nhạc BLACKPINK. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, đại diện truyền thông của concert BLACKPINK cũng khẳng định với PV Dân Việt: "Danh sách bài hát sẽ không dừng lại ở con số 13 bài, người hâm mộ hãy chờ những thông tin mới nhất được cập nhật trong thời gian tới. Hiện BTC đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, kế hoạch tổ chức chi tiết nhất để mang đến cho khán giả một sự kiện tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực hết mình để mang đến một concert tầm cỡ quốc tế cùng những trải nghiệm trọn vẹn nhất dành cho người hâm mộ nói riêng và những người yêu nhạc nói chung".

Danh sách 13 bài hát của nhóm nhạc BLACKPINK được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận biểu diễn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào ngày hôm qua gây xôn xao dư luận. Theo đó, chỉ có các ca khúc sau được trình diễn trong concert: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Theo nhiều bình luận, với mức giá vé từ 1,2 đến 9,8 triệu đồng, người hâm mộ Việt Nam khá thiệt thòi khi thông thường BLACKPINK sẽ trình diễn trong mỗi đêm nhạc từ 22 cho đến 24 ca khúc. Danh sách được cấp phép biểu diễn cũng không có nhiều bản "hit" lớn của BLACKPINK như: Pink Venom, Tally, How You Like That, Kill This Love...

BLACKPINK hiện là nhóm nhạc nữ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Theo thống kê, tính tới tháng 4/2023, BLACKPINK hiện là nhóm nhạc Hàn thu hút người xem nhiều nhất trên YouTube, với gần 30,1 tỷ lượt xem.

Tour lưu diễn "Born Pink" của BLACKPINK bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, nhóm thu được khoảng 2 đến 7 triệu USD cho mỗi đêm diễn ở châu Á, Âu và Mỹ.