Công ty thoát nước nêu nguyên nhân nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng sáng 5/6

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ tại văn bản số MLDR-12/09h00/HNOI ngày 05/6/2024: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên 5000m ngày và đêm nay (05/6/2024), Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Công ty tập trung thực hiện hạ mực nước trên hệ thống về mức thấp nhất để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón mưa.