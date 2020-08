Covid-19: Mua găng tay y tế trả tiền thật, hàng vẫn... biệt tăm!

Mới đây, VRG – Khải Hoàn lại thêm phiền toái, khi tự dưng bị đưa vào một vụ thưa kiện tranh chấp hợp đồng mua bán găng tay y tế, giữa một doanh nghiệp nước ngoài với một doanh nghiệp trong nước.



Mua găng tay y tế, tiền thật, găng tay không thấy đâu (?)

Không phải ngẫu nhiên, Công ty HG Garments & Sourcing Company Limited (viết tắt HG Garments & Sourcing, 100% vốn Hong Kong) đã gửi đơn kêu cứu.

Theo HG Garments & Sourcing, ngày 14/5/2020, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng kinh tế số 1405202/DUTA-HG với Công ty May D.T (trụ sở tại phường Thạnh Lộc quận 12, TP.HCM) để mua hơn 24.000 thùng găng tay nitrile không bột, do VRG Khải Hoàn (Bình Dương) sản xuất.

Tổng trị giá hợp đồng hơn 1,2 triệu USD. Theo điều khoản ghi trong hợp đồng, trong vòng 10 ngày - kể từ ngày ký hợp đồng (14/5/2020), Công ty D.T phải giao đủ hàng. HG Garments & Sourcing hoàn tất thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Nhiều ngày, tại cổng nhà máy VRG-Khải Hoàn có rất nhiều người lạ, xe hơi tới ép doanh nghiệp phải bán găng tay y tế với số lượng "khủng" (hàng chục ngàn thùng). Ảnh: C.H

Công ty May D.T có trách nhiệm vận chuyển hàng ra tàu, chịu mọi thủ tục thông quan, xuất khẩu, thuế. Và đặc biệt, phải cung cấp cho đối tác các chứng từ chứng minh việc xuất hàng bao gồm cả vận đơn, giấy tờ liên quan đến sản phẩm như Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm...

HG Garments & Sourcing phải đặt cọc cho Công ty D.T 50% giá trị hợp đồng và thanh toán tiếp theo đều bằng hình thức chuyển khoản.

Cũng theo HG Garments & Sourcing, đại diện Công ty D.T có gửi cho doanh nghiệp này hình ảnh chụp với người VRG Khải Hoàn, như để làm tin, chứng minh rằng Công ty D.T đang thực hiện mua găng tay từ nhà sản xuất VRG - Khải Hoàn, phục vụ cho hợp đồng đã ký kết với HG Garments & Sourcing...

Trước cổng nhà máy VRG-Khải Hoàn ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H

Tưởng thật và quá tin tưởng, từ ngày 16/5/2020 tới ngày 21/5/2020, HG Garments & Sourcing đã chuyển khoản gần 900.000 USD vào tài khoản của ông N.V.D (Giám đốc Công ty May D.T) để thực hiện hợp đồng.

Thế nhưng, cho đến hôm nay, dù thời hạn giao hàng đã hết, HG Garments & Sourcing vẫn chưa nhận được 1 cái găng tay nào từ Công ty May D.T.

Tự dưng bị lôi vào vụ tranh chấp

Không có gì đáng nói, nếu chuyện tranh chấp chỉ là chuyện của HG Garments & Sourcing và Công ty May D.T. Thế nhưng, tự dưng, VRG – Khải Hoàn cũng bị đưa tên vào vụ việc này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Thành - Tổng Giám đốc VRG – Khải Hoàn – khẳng định: "Sản phẩm của chúng tôi làm ra không đủ để xuất khẩu, cung ứng cho khách hàng dài hạn ở các nước tại châu Âu, Mỹ, Nhật, Australia..., thì lấy đâu ra hàng để bán cho Công ty May D.T ?". Ông Thành phủ nhận mọi giao dịch, liên hệ, hay quen biết với Công ty D.T.

Sản xuất găng tay y tế xuất khẩu tại VRG-Khải Hoàn. Ảnh: C.H

Mặt khác, bà Huỳnh Mai Khôi - Giám đốc phòng tổ chức hành chính VRG Khải Hoàn - cũng khẳng định: "VRG Khải Hoàn không hề có hợp tác với ông N.V.D hay Công ty May D.T có mã số doanh nghiệp…, về đơn hàng găng tay không bột nitrile. Xác minh của chúng tôi tại danh sách đại lý hay doanh nghiệp cả nước giao dịch mua/bán găng tay của VRG Khải Hoàn cũng thể hiện, không có Công ty May D.T".

Chưa hết, chúng tôi cung cấp và đề nghị VRG Khải Hoàn xem kỹ một hình ảnh mà ông N.V.D cung cấp cho HG Garments & Sourcing, khẳng định đã ký kết hợp tác mua/bán găng tay với VGR Khải Hoàn...

Từ tháng 2/2020 đến nay, do dịch Covid 19 bùng phát khắp thế giới, găng tay y tế do VRG - Khải Hoàn sản xuất, dù hết công suất, vẫn không đủ để xuất khẩu. Ảnh: C.H

Ngày 27/7/2020, sau thời gian xác minh, bà Huỳnh Mai Khôi khẳng định, tất cả người trong hình đều không có ai là người của VRG Khải Hoàn.

Bà Khôi cho hay, VRG - Khải Hoàn đã gửi văn bản (số 17/VRGKH ngày 12/6/2020) khẳng định nội dung trên tới HG Garments & Sourcing.

Vẫn chưa trả lại tiền

Trong lúc đó, ngày 22/7/2020, trả lời báo chí, ông N.V.D- Giám đốc Công ty May D.T - nói: "Tình hình mua hàng rất là khó, nhiều vấn đề, nhưng bên đó (HG Garments & Sourcing-PV) không hiểu được vấn đề.

Hợp đồng đang chạy, chưa kết thúc, lịch giao hàng chưa xong mà bên đó (HG Garments & Sourcing-PV) đã đưa đơn kiện cáo lung tung gây ảnh hưởng uy tín và đẩy bên này (Công ty May D.T) gặp thiệt hại, vô cùng khó khăn nên chúng tôi đang nhờ luật sư là lập hồ sơ đưa ra tòa phân xử".

Lãnh đạo VRG-Khải Hoàn khẳng định người trong ảnh không phải là người của VRG-Khải Hoàn. Ảnh: C.T.V

Tuy nhiên, Công ty May D.T thiệt hại như thế nào, thì ông N.V.D từ chối trả lời và đề nghị gửi mail cho ông, cùng giấy tờ chứng minh là nhà báo của cơ quan báo chí, thì mới làm việc... Sau đó, chúng tôi đã gửi các giấy tờ như ông D. yêu cầu. Tuy nhiên ông N.V.D đã không hồi đáp (?).

Tiếp tục xác minh vụ việc, chúng tôi đã tìm ra được trụ sở chính của Công ty May D.T trên đường TL 40 quận 12. Tại đây, Công ty May D.T vẫn hoạt động và còn treo biển tuyển công nhân may, cắt vải ….

Trong lúc đó, về phía HG Garments & Sourcing đã trưng ra hàng loạt chứng từ chuyển khoản tiền hàng (gần 900.000 USD) cho ông N.V.D... HG Garments & Sourcing khẳng định: Điều 1 của Hợp đồng kinh tế số 1405202/DUTA-HG giữa hai bên ghi rõ: "tổng 10 ngày giao (hàng-PV) hoàn tất và thanh lý hợp đồng bàn giao đủ 24.180 thùng (hàng găng tay-PV) tính từ ngày ký hợp đồng" (14/5/2020-PV).

Tại Công ty May D.T ở quận 12, TP.HCM. Ảnh: N.N

Tại Điều VII của Hợp đồng cũng nêu, Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và mặc nhiên được thanh lý khi Công ty May D.T giao đủ hàng hóa, HG Garments & Sourcing thanh toán đủ tiền.

Nhưng đến nay, Công ty D.T đã vi phạm, doanh nghiệp phải kêu cứu. Hoàn toàn không như ông N.V.D nói rằng lịch giao hàng chưa xong, hợp đồng còn đang chạy...

Theo HG Garments & Sourcing, tới thời điểm này doanh nghiệp không chỉ không nhận được hàng mà cũng không được ông N.V.D hoàn trả gần 900.000 USD đã chuyển khoản theo hợp đồng.