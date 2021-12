Covid-19 tại TP.HCM: Thiết lập bệnh viện riêng tiếp nhận bệnh nhân mắc biến chủng Omicron

Bà Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế. Ảnh: B.D

Theo ông Tâm, biến chủng Omicron được cho là có thể lây lan gấp 5 lần so với biến chủng cũ nên HCDC đã đề ra các biện pháp ngăn chặn sự lây lan này.



Lãnh đạo HCDC cho biết ngành y tế tập trung ngăn chặn nguy cơ từ nguồn xuất nhập cảnh chính thức như Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, hàng hải… Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine vào thành phố sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày.

"Trường hợp người nhập cảnh dương tính, HCDC sẽ phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP giải trình tự gen để phân tích. Đến nay, TP chưa ghi nhận ca dương tính nào từ biến chủng mới", ông Tâm cho hay.

Ngoài ra, ngành y tế đang phối hợp lực lượng công an để đối phó với các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Tây Ninh, Long An và các tỉnh biên giới phía Bắc, tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch trong nội địa, sẵn sàng ứng phó cấp độ dịch phù hợp với diễn biến.

Thông tin thêm về vấn đề ứng phó với biến chủng Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành, Sở Y tế đã phối hợp với Bộ tư lệnh TP và Công an TP xây dựng, tham mưu thế trận y tế nhằm nhận diện biến chủng này từ xa, nhanh chóng dập dịch.

TP.HCM sẽ thiết lập một bệnh viện riêng biệt chỉ tiếp nhận bệnh nhân nhiễm biến chủng mới để khoanh vùng, kiểm soát. Theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện dã chiến số 12 đặt tại TP.Thủ Đức sẽ được sử dụng để tiếp nhận các bệnh nhân này.

Trước việc số F0 tăng, ca tử vong không giảm, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết đơn vị đã có văn bản hướng dẫn về việc thu dung, điều trị, tái cấu trúc lại các bệnh viện, đảm bảo mỗi bệnh viện phải có có khoa khám sàng lọc và khu vực điều trị Covid-19.

Với các bệnh viện trước đây đã chuyển đổi toàn bộ công năng điều trị Covid-19 như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Trưng Vương, An Bình hay Củ Chi thì tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Các bệnh viện tách đôi sẽ tiếp tục tách đôi.

Về lộ trình giải thể các bệnh viện dã chiến, thu dung trên địa bàn TP, bà Mai cho biết đến nay, TP.HCM đã giải thể 8 bệnh viện dã chiến. Còn 13 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ không giải thể theo lộ trình từng đặt ra. Sở Y tế sẽ tái cấu trúc lại các đơn vị này để đủ điều kiện thành bệnh viện 3 tầng nhằm cứu chữa bệnh nhân kịp thời trong mọi tình huống.

Lực lượng y tế Bệnh viện Quân y 175 lên đường hỗ trợ các trạm y tế lưu động. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tăng cường thêm 382 trạm y tế lưu động, trong đó có 168 trạm quân y hỗ trợ các trạm y tế cố định của các phường xã. Về tình hình khan hiếm gói thuốc C (thuốc kháng virus Molnupiravir), bà Mai cho biết, do người dân truyền tai nhau về công dụng của thuốc khiến nhu cầu sử dụng tăng vọt, nhiều người không nằm trong đối tượng chỉ định cũng đòi được phát thuốc. Qua rà soát lại, các cơ sở y tế trên địa bàn vẫn còn gói thuốc C. Sở đang điều chuyển thuốc từ đơn vị không sử dụng đến nơi có nhu cầu cao hơn, tuy nhiên thuốc này do Bộ Y tế phân bổ nên số lượng hạn chế.

Bà Mai cho biết thêm, ngoài Molnupiravir, TP.HCM được cung ứng thêm thuốc Favipiravir để đáp ứng cho các trạm y tế, đồng thời các địa phương cũng đã chủ động sử dụng thêm các sản phẩm đông y, thực phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân Covid-19.