CSGT Hà Nội hướng dẫn người vi phạm quy trình nộp phạt trực tuyến ngay trên đường

Clip Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xứ lý vi phạm giao thông và hướng dẫn người vi phạm nộp phạt trực tuyến. Clip: Nhật Minh

Sáng 1/3, PV Dân Việt ghi nhận Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tại chốt ngã tư đường Võ Văn Kiệt- Quốc lộ 3, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.



Phát hiện xe khách dừng đỗ sai quy định trên đường Võ Văn Kiệt, cảnh sát giao thông đã kiểm tra, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe khách Nguyễn Văn Biên (SN 1985) quê ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã thừa nhận lỗi vi phạm, ký vào biên bản vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tại chốt ngã tư đường Võ Văn Kiệt- Quốc lộ 3, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh Nhật Minh

Trong quá trình lập biên bản, cảnh sát đã tuyên truyền, hướng dẫn cho lái xe về quy trình nộp phạt giao thông trực tuyến. Ngay sau đó, lái xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Giang đã đồng ý thực hiện việc nộp trực tuyến.

"Tôi đã nắm qua thông tin về việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến. Hôm nay được cảnh sát hướng dẫn nộp phạt bằng hình thức trực tuyến tôi thấy khá là tiện lợi nên đồng ý ngay", anh Biên nói.

Lái xe khách Nguyễn Văn Biên (SN 1985) quê ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) làm việc với Cảnh sát giao thông. Ảnh: Nhật Minh

Đây không phải là lần đầu tiên anh Biên vi phạm giao thông. Trước đó, anh cũng từng vi phạm Luật giao thông đường bộ trong quá trình chở khách. "Tôi ở tận Hà Giang, trước đây mỗi lần vi phạm như vậy, tôi phải xuống tận Hà Nội lấy lại giấy tờ, việc đi lại phát sinh thêm chi phí, rất mất thời gian. Hiện nay, nếu như nộp trực tuyến tôi không phải đi lại, ngồi ở nhà vẫn có thể nhận được giấy tờ", anh Biên chia sẻ.

Trung úy Võ Quang Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát số 15 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản đối với những người vi phạm.

Cảnh sát giao thông lập biên bản lỗi vi phạm dừng đỗ sai quy định đối với lái xe Biên. Ảnh: Nhật Minh

Sau khi lập biên bản xong, lực lượng chức năng sẽ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe vi phạm. Tiếp đó, cán bộ sẽ nhập dữ liệu của người vi phạm lên Cổng thông tin dịch vụ Quốc gia, đồng thời in Quyết định để trình cấp trên ký Quyết định xử phạt.

Trong thời gian từ 7-10 ngày, người vi phạm sẽ nhận được số Quyết định xử phạt hành chính để tra cứu trên Cổng thông tin dịch vụ Công Quốc gia. Lúc này, người vi phạm có thể chọn một trong hai hình thức, nộp phạt trực tiếp hoặc chọn nộp phạt trực tuyến, nhận giấy tờ tại nhà.

Trong thời gian từ 7-10 ngày, người vi phạm sẽ nhận được số Quyết định xử phạt hành chính để tra cứu trên Cổng thông tin dịch vụ Công Quốc gia. Ảnh: Nhật Minh

Theo Trung úy Thắng, hiện nay chưa có nhiều người dân sử dụng hình thức nộp phạt trực tuyến, trung bình cứ 100 trường hợp vi phạm sẽ có khoảng 6 trường hợp chọn hình thức nộp phạt trực tuyến.

Với cán bộ, trung bình khoảng 5 phút sẽ xử lý xong một bộ hồ sơ, bao gồm cả cả việc nhập dữ liệu đẩy lên Cổng thông tin dịch vụ Quốc gia và in Quyết định trình các cấp có thẩm quyền ký.

Trong quá trình lập biên bản vi phạm, cảnh sát giao thông hướng dẫn lái xe về hình thức nộp phạt trực tuyến nếu như lái xe đồng ý.

Đại úy Nguyễn Tiến Hùng, cán bộ Đội CSGT số 15 thông tin thêm, hiện tại cảnh sát vẫn lập biên bản giấy và xử phạt bình thường. Người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức là nộp phạt trực tiếp, đến trụ sở lấy lại giầy tờ hoặc nộp phạt trực tuyến.

Đối với người dân có nhu cầu thực hiện việc nộp phạt trực tuyến, Cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn cụ thể. Việc triển khai nộp phạt trực tuyến chỉ gặp một chút khó khăn liên quan đến việc Ủy quyền cho Bưu điện nhận hồ sơ thay cho người vi phạm.

"Về nội dung này hiện chúng tôi đang trao đổi thêm với với lãnh đạo để làm sao đưa ra giải pháp phù hợp, làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân", ông Hùng nói.

Cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 15 thực hiện việc nhập dữ liệu lên Cổng thông tin dịch vụ Quốc gia. Ảnh Nhật Minh

Trước đó, từ năm 2020, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đây là biện pháp cải cách theo hướng thuận tiện cho người dân, phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm giao thông mới sử dụng cấp độ 1, 2, người dân khi làm thủ tục và đi nộp phạt vẫn phải đến trụ sở công an.

Trung úy Võ Quang Thắng, cán bộ đội Cảnh sát số 15 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Về trình tự nộp phạt trực tuyến khi bị cảnh sát giao thông xử phạt từ ngày 1/3, theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html hoặc đường dẫn (link) được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước hướng dẫn. Quy trình nộp phạt trực tuyến gồm 9 bước: 1. Sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, biên bản được nhập vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm. Trên cơ sở các nội dung của biên bản vi phạm hành chính, hệ thống sẽ tự động ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số Quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình. 2. Các nội dung được trích xuất từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin của người vi phạm (họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm; thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe). 3. Thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Cơ quan Cảnh sát giao thông cung cấp sẽ được Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp). 4. Kho bạc nhà nước (Ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 5. Bưu điện sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận lại sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 6. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 7. Cổng Dịch vụ công Quốc gia phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do Cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Cục Cảnh sát giao thông. 8. Cục Cảnh sát giao thông phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do Cơ quan Cảnh sát giao thông đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương. 9. Cơ quan Cảnh sát giao thông qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nhận lại.