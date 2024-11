Củ Chi tăng cường quản lý an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Huyện nông thôn mới bóc xóa hơn 61.300 tờ rơi quảng cáo

Mới đây, UBND huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2024.

Hội nghị còn nhìn lại 1 năm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, huyện Củ Chi tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhờ đó tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lực lượng an ninh đi tuần trên các con đường nông thôn mới tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: H.C

Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông được kéo giảm về số người chết. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại xã Trung Lập Hạ, Tân Thạnh Đông và Tân An Hội cơ bản có những kết quả ban đầu, song một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 trong 9 tháng năm 2024 tiếp tục được huyện tập trung, quyết tâm hoàn thành. Huyện tăng cường triển khai các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử và tăng cường chuyển đổi số. Kết quả đã tiếp nhận trực tuyến hơn 133.000 hồ sơ trên các lĩnh vực.

Cơ quan công an tiếp tục cấp 12.316 thẻ căn cước cho người dân. Huyện cũng triển khai thực hiện 18/20 mô hình điểm về thực hiện Đề án 06.

Qua 1 năm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, các lực lượng đã bóc xóa hơn 61.300 tờ rơi quảng cáo; phát hiện 43 vụ việc thực hiện sơn, dán quảng cáo trái phép, xử lý 56 đối tượng. Cơ quan chức năng tiến hành khởi tố 7 vụ với 11 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy công an huyện đã thực hiện ký cam kết với Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo UBND 21 xã, thị trấn về thực hiện nghiêm các chỉ đạo về rà soát, lên danh sách các băng nhóm, đối tượng hoạt động nghi vấn phạm tội, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kinh tế, môi trường trên địa bàn quản lý.

Mục tiêu 100% huyện đạt tiêu chí về an ninh trật tự

Được biết, đến năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu có 100% số xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có ít nhất 50% số xã đạt tiêu chí về an ninh thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời có 100% số huyện đạt tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Trong đó, có ít nhất 40% số huyện đạt tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Lực lượng chức năng tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân. Ảnh: H.C

Để làm được điều này, UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn. Phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở.

Đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả, khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm "bốn tại chỗ". Hạn chế để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự…

Các huyện xây dựng nông thôn mới cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải; triển khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới.