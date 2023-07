Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi, 6 tháng đầu năm 2023 UBND huyện đã triển khai nhiều kế hoạch thực hiện, gắn với cụ thể từng tiêu chí. Với đặc trưng là một huyện ngoại thành, có nhiều tỉnh lộ đi qua, do đó huyện Củ Chi chú trọng xây dựng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn bao gồm cả đường bộ và đường thủy.



Thúc dự án từ đường bộ đến đường thủy

Ông Lê Đình Đức - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, thời gian qua Phòng Quản lý đô thị huyện thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã, trong khâu phê duyệt hồ sơ các công trình xây dựng. Đồng thời, huyện chủ động giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công và công tác nghiệm thu công trình.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông huyện Củ Chi đóng vai trò là cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Ảnh: Dương Quang

"Hiện nay, huyện Củ Chi đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trên địa bàn huyện như: sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 7; tỉnh lộ 8; đường Nguyễn Văn Kha; đường Nguyễn Thị Nê; đường Huỳnh Minh Mương; đường Bến Than... để hoàn thành đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu lưu thông, hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện", ông Đức cho hay.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động giao thông tại huyện Củ Chi diễn ra nhộn nhịp, do đó nhiều tuyến đường liên tỉnh, đường xương sống của huyện có dấu hiệu xuống cấp. Xuất phát từ yêu cầu này, UBND huyện Củ Chi đã kiến nghị UBND TP và các cơ quan liên quan, chấp thuận đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện như: đường Nguyễn Thị Rành, đường Cá Lăng, tỉnh lộ 15, tỉnh lộ 2.

"Huyện tiếp tục đề xuất UBND TP kịp thời bổ sung vốn để phát triển các tuyến đường xương sống, các tuyến đường huyện được giao quản lý. Điều này giúp kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ; vừa hạn chế ách tắc giao thông vừa thuận lợi cho quá trình kêu gọi đầu tư", Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi nhận định.

Huyện Củ Chi thường xuyên tổ chức ra quân khơi thông kênh rạch trên địa bàn. Ảnh: Q.S

Củ Chi có hệ thống kênh, rạch tương đối nhiều. Công tác đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi được huyện đặc biệt quan tâm. Theo đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi Thành phố kiểm tra, rà soát, cập nhật và xử lý các trường hợp xây dựng trong phạm vi hành lang công trình thủy lợi, các trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi.

Huyện Củ Chi đang đề xuất thực hiện duy tu, sửa chữa một số tuyến kênh nội đồng trên địa bàn các xã: Hòa Phú, Bình Mỹ, An Phú, Trung An, Tân Phú Trung, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ, Tân An Hội và Phước Hiệp với tổng kinh phí 3.838 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư từ những con đường nông thôn mới

Huyện Củ Chi đang xây dựng kế hoạch duy tu, đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2023. Trong đó có 225 tuyến đường được đề cập với tổng kinh phí thực hiện 64.095 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, huyện Củ Chi được biết đến là địa phương có nhiều con đường hoa nổi bật, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Q.S

Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, thời gian tới huyện Củ Chi sẽ tiếp tục đề xuất danh mục các công trình, cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025. Đây là việc làm nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng ở nông thôn, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn.

"Huyện Củ Chi sẽ tiến hành cứng hóa nhiều tuyến đường trên địa bàn. Trước kia cứng hóa chỉ yêu cầu là làm cứng mặt đường, có thể rải đá hoặc đất. Tuy nhiên hiện nay, cứng hóa phải thực hiện bê tông hóa, hoặc trải nhựa toàn bộ đường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông. Giao thông phát triển, sẽ kéo theo nhiều thứ phát triển khác trong đó có nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đây là điểm mấu chốt để huyện Củ Chi có thể thu hút đầu tư trong thời gian tới", ông Đức cho hay.

Những tuyến đường tại các xã thuộc huyện Củ Chi được nhựa hóa, người dân thường xuyên ra quân dọn dẹp hai bên đường. Ảnh: Q.S

Huyện Củ Chi dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư 617 công trình nhằm nâng cấp chất lượng hạ tầng tại địa phương. Trong đó có 21 công trình được thực hiện tại thị trấn Củ Chi, nhằm đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với các xã, huyện Củ Chi đặt mục tiêu đến năm 2024 có 20/20 xã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; có 10/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.