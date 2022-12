Cửa hàng FPT tại Đà Nẵng bị trộm gần 1 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 8/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) nhận được tin báo về việc cửa hàng FPT (số 826 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc) bị kẻ gian cắt khóa cửa chính và lẻn vào trộm tài sản.



Cửa hàng FPT tại số 826 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Ảnh: S.T

Qua kiểm tra, cửa hàng trưởng phát hiện một két sắt bị mất, bên trong có 350 triệu đồng, hơn 40 điện thoại và iPad các loại với tổng trị giá 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Công an phường An Hải Bắc sau đó chuyển vụ việc lên Công an quận Sơn Trà điều tra, xử lý theo quy định.