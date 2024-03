Cua, tôm bơi lờ đời rồi lăn ra chết nắng rải rác ở một huyện của Kiên Giang

Nắng nóng bất thường, kéo dài khiến độ mặn, nhiệt độ trong các vuông nuôi tôm, cua của người dân trên địa bàn huyện An Minh (Kiên Giang) tăng cao, làm tôm, cua lờ đờ, chết rải rác.

Xác cua chết nắng dạt vào bờ vuông của ông Huỳnh Thanh Nhanh, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang).

Ông Huỳnh Thanh Nhanh, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh có 1ha tôm, cua nuôi bị thiệt hại do nắng nóng, thời gian gần đây cua, tôm của ông có dấu hiệu lờ đờ rồi chết trôi dạt vào bờ.

“Tôi thả tôm sú được khoảng 40 ngày, tôm đạt khoảng 80-100 con/kg. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng dịch bệnh nên tôm, cua gia đình tôi nuôi chết khoảng hơn 60%”, ông Nhanh nói.

Ghi nhận trên địa bàn huyện, có khoảng 80ha vuông nuôi tôm, cua bị thiệt hại do nắng nóng. Ngoài ra, bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp xuất hiện trên tôm nuôi của người dân, khoảng 60ha.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh Lê Văn Khanh cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3-2024, nắng nóng gay gắt và kéo dài khiến nồng độ mặn ở các vuông nuôi tôm, cua của người dân trên địa bàn tăng cao.

“Sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi đã cử cán bộ xuống lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời hỗ trợ hơn 7 tấn Chlorine để người dân kịp thời dập dịch bệnh trên tôm, chuẩn bị thả nuôi mới”, đồng chí Lê Văn Khanh nói.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân chủ động lấy nước sạch, gia cố bờ bao và giữ mực nước 40-50cm nước so bề mặt đất cao nhất trong vuông nhằm hạn chế sức nóng do nắng gắt.