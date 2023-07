Cục Hàng không lên tiếng về tình trạng bay chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị đã có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề bay chờ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.



Trong tháng 6/2023, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên có mưa vào các khung giờ chiều, tối. Hiện đang là mùa mưa ở miền Nam.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tháng 6 vừa qua có tới 18 ngày trong tháng bị ảnh hưởng điều kiện thời tiết. Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định.

Nhiều chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải bay chờ vì thời tiết xấu. Ảnh: Gia Linh

Số liệu của Trung tâm quản lý Luồng không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tổng số chuyến bay phải bay chờ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 6/2023 là 571 chuyến. Trong đó, 561 chuyến là phải bay chờ vì lý do thời tiết. Các chuyến còn lại là do các lý do khác.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6, có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.

Thống kê của VATM và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy 561/571 chuyến bay với tỷ lệ trên 98% các chuyến bay phải bay chờ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 6/2023 có nguyên nhân từ lý do thời tiết. Một số ngày có số chuyến bay chờ cao, chiếm từ 20-30% tổng số chuyến bay đến trong ngày như đã nêu trên.

Cao điểm hè 2023 cũng là giai đoạn TP.HCM bước vào mùa mưa. Hoạt động khai thác hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu. Thời gian qua, hàng loạt chuyến bay bị khởi hành trễ, chuyến hướng hoặc đáp xuống sân bay dự bị vì ảnh hưởng thời tiết xấu tại Tân Sơn Nhất. Nhiều hành khách bị ảnh hưởng lịch trình.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Dịp hè này, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách lớn, gần 24 triệu lượt. Mật độ khai thác chuyến bay cao nên điều kiện thời tiết xấu sẽ dễ gây nguy cơ ùn tắc, quá tải nhà ga.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết xấu đã làm ảnh hưởng đến việc khai thác các chuyến bay, khiến tỉ lệ đúng giờ của các hãng hàng không bị giảm sút. Theo đó, tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) chuyến bay đi của các hãng khai thác chỉ đạt 70% trong giai đoạn đầu hè.

Để giải quyết vấn đề trên, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị hàng không chủ động ứng phó với tình hình thời tiết, xây dựng kế hoạch chống ngập, có phương án xử lý trong trường hợp thời tiết xấu ảnh hưởng tới hoạt động bay.