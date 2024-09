Giá vé máy bay Tết "neo" ở mức cao, giải pháp nào kéo giảm?

Theo báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air (2 hãng hàng không chiếm thị phần vận chuyển hàng không nội địa lớn nhất, hơn 76% vào năm 2023), yếu tố chủ yếu tác động đến giá thành dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với năm 2023, gồm: Chi phí sửa chữa, bão dưỡng tàu bay; chi phí thuê/khấu hao thiết bị bay; chi phí nhiên liệu bay. Các chi phí này tăng cơ bản do đơn giá thuê/mua trên thế giới tăng và trung bình tỷ giá USD/VND 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,4% so với năm 2023.

Đối với hãng hàng không Vietjet còn có nguyên nhân chi phí tài chính tăng do phát sinh thêm các khoản vay chi trả cho hoạt động thuê máy bay, chi trả chi phí vận hành, hoạt động khai thác và lỗ chênh lệch tỷ giá trong hoạt động kinh doanh máy bay.

Ngoài ra, giá nhiên liệu bay Jet A1 tại thị trường Việt Nam, ngoài chịu tác động về biến động giá Jet A1 trên thế giới thì đang chịu tác động lớn của 03 loại thuế là thuế nhập khẩu xăng dầu; thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Tổng chi phí liên quan đến 03 loại thuế này chiếm tỷ trọng từ 7,7%-8,7% tổng chi phí 01 chuyến bay.