Liên quan MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ, phía Bộ Thông tin và truyền thông (TTTT) đã đưa ra thông tin chính thức.



Hình ảnh trong MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh chụp màn hình.



Cụ thể, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTT&TTĐT), thuộc Bộ TTTT cho biết: Hiện, đơn vị đang phối hợp cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành MV.

Theo ông Lê Quang Tự Do, hình ảnh trong MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm.

Đáng chú ý, MV "There is no one at all" này của Sơn Tùng M-TP vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) để có hướng xử lý chính thức.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thuộc Bộ VHTTDL cho biết, Cục này vừa gửi văn bản gửi lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục PTTH&TTĐT và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo hướng dừng phát hành MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành MV "There is no one at all"- ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp trên Youtube.

MV thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với 378.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành.

Ở thời điểm hiện tại, MV đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành, top 1 xu hướng âm nhạc trên Youtube và đạt hơn 5 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, MV này của Sơn Tùng M-TP nhận nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể, trong MV, Sơn Tùng hoá thân thành một cậu bé không gia đình, lang thang, sống trên xe chở rác, bất mãn và chán ghét cuộc sống.

Xuyên suốt MV là việc Sơn Tùng M-TP thường xuyên gây rối, anh bị đuổi đánh, bị cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhiều nhất là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu.

Hình ảnh kết thúc MV này cùng với toàn bộ tinh thần tiêu cực, bạo lực trong MV khiến công chúng "dậy sóng" và bày tỏ lo lắng MV sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ, nhất là tinh thần này lại được truyền đi từ một nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ như Sơn Tùng M-TP.