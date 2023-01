Cục trưởng Đăng kiểm vắng mặt, Bộ GTVT giao người phụ trách mới

Theo đó, Bộ GTVT có quyết định số 09/QĐ-GTVT về việc giao ông Nguyễn Vũ Hải điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trong quyết định của Bộ GTVT nêu rõ, Bộ GTVT giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thời gian điều hành có hiệu lực từ ngày 6/1/2023, trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Báo GT

Được biết, ông Đặng Việt Hà Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tạm nghỉ công việc điều hành tại Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ công tác điều tra liên quan tới những sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm và Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tin tới báo chí Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT đang rà soát lại toàn bộ nhân sự đến quy định liên quan vấn đề về đăng kiểm để tìm ra những bất cập xử lý.

"Quan điểm của Bộ GTVT là sẽ siết chặt mọi thứ bao gồm cả phân cấp, phân quyền và các hoạt động về đăng kiểm phương tiện", Bộ trưởng Thắng khẳng định.

Về phương án đảm bảo đăng kiểm trong thời gian tới, Bộ trưởng Thẳng cho biết, những quy định thuộc chức năng nhà nước hay thủ tục hành chính sẽ tách bạch trong thời gian tới.

Đối với những vi phạm liên quan tới đăng điểm, Bộ trưởng Thắng cho rằng: "Quan điểm, ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật".

Ngày 4/1/2023 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân - Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh - Phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc - chuyên viên về tội Nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Bến Tre.

Trước đó, ngày 28/12, Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thời gian qua, công an nhiều địa phương liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Riêng Công an TP.HCM đã khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án, 43 bị can với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Thủ đoạn các trung tâm đã sử dụng là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật... Tội nhận hối lộ có mức phạt thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất tử hình

Bình luận về tội danh của các cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa bị khởi tố, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội Nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, thuộc nhóm tội phạm về chức vụ.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt thuộc những người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy Nhà nước thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác.

Người phạm tội nhận hối lộ không chỉ nhận lợi ích vật chất mà còn có thể là lợi ích phi vật chất, lợi ích vật chất là tài sản, lợi ích phi vật chất hoặc phần thưởng về mặt tinh thần.

Thủ đoạn nhận hối lộ có thể nhận trực tiếp từ người đưa hối lộ hoặc nhận qua trung gian, nhận trước hoặc sau khi giải quyết công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, người thực hiện hành vi này với lỗi cố ý trực tiếp.