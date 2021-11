Cùng ca sĩ Minh Hằng, Travel blogger Quỷ Cốc Tử và đạo diễn Việt Tú ôn lại kỷ niệm du lịch đáng nhớ

Nhận lời tham gia "cầm cân nảy mực" trong cuộc thi chia sẻ ảnh du lịch "My Vinpearl – My Moment", ca sĩ Minh Hằng, đạo diễn Việt Tú và nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử đều có cùng 1 lý do lớn: đã quá nhớ cảm giác "xê dịch" và những khoảnh khắc du lịch lung linh, tràn ngập cảm xúc.

Cùng bộ ba gương mặt giám khảo đình đám này nhìn lại nguồn cảm hứng bất tận cho những ý tưởng mới, kế hoạch và cảm hứng mới... của chính họ. Nữ ca sĩ Minh Hằng: du lịch cho tôi niềm cảm hứng sáng tạo mới Ít ai biết Minh Hằng là người thường xuyên có những chuyến du lịch bất chợt để tìm kiếm cảm hứng cho hoạt động nghệ thuật. Quãng thời gian dài phải ở yên một chỗ, nữ ca sĩ thật sự cảm thấy cuồng chân và "thèm" có những chuyển đi để F5 bản thân. "Tôi nhận thấy mình sáng tạo nhiều hơn, nảy ra nhiều ý tưởng mới cho dự án ấp ủ hơn sau mỗi chuyến đi chơi. Ngay khi mọi thứ ổn định và "bình thường mới" trở lại, nhất định tôi sẽ bắt đầu khởi động chương trình du lịch cá nhân ngay, trước mắt là chu du khám phá Việt Nam." Minh Hằng chia sẻ chuyến đi gần nhất trong năm 2021 của cô là chuyến viếng thăm kết hợp công việc tại Grand World Phú Quốc - "thành phố không ngủ lớn nhất Việt Nam". Hai ngày ngắn ngủi tại địa điểm vui chơi hoàn toàn mới nhưng cũng đã mang đến cho nữ ca sĩ đầy đủ những trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí đến cảm giác thư thái khi được hòa mình vào thiên nhiên. Điều đặc biệt hơn cả Minh Hằng cảm nhận được ở Grand World Phú Quốc chính là một nhịp sống vô cùng đặc biệt, đón đầu các xu hướng mới tại đây được tạo nên từ những công trình kỷ lục, loạt show diễn thực cảnh liên hoàn hoành tráng bậc nhất khu vực như "Sắc màu Venice", "Tinh hoa Việt Nam" và những khu phố mua sắm thời thượng, sầm uất, chợ đêm náo nhiệt… kết hợp tinh hoa của ánh sáng, âm nhạc của Show Once hay Tinh hoa Bắc Bộ. Minh Hằng chia sẻ "Chắc chắn tôi sẽ trở lại Grand World Phú Quốc để tiếp tục khám phá không gian du lịch, lễ hội và đời sống hiếm có để tìm nguồn cảm hứng mới cho bản thân và những dự định tiếp theo". Đạo diễn Việt Tú: Những chuyến đi của đam mê sáng tạo Nhắc về du lịch và trải nghiệm, đạo diễn Việt Tú chia sẻ: "Đối với tôi, những chuyến đi đóng một vai trò quan trọng trong cách tôi tái tạo năng lượng, những điểm đến mới cũng đồng thời cho tôi thêm nhiều cơ hội tái khám phá chính bản thân mình. Covid làm cho rất nhiều chuyến đi của tôi thay đổi, nhưng không ngăn được việc mình tiếp tục lên kế hoạch cho những hành trình mới . Cũng trong thời gian này, tôi chợt nhận ra rằng những bức ảnh, tư liệu trong những chuyến đi trước đây chính là chất xúc tác để mình không chỉ nhìn lại rằng mình đã may mắn có những trải nghiệm tuyệt vời như thế nào mà còn có thêm động lực để tiếp tục hành trình đáng nhớ đó của bản thân". Vốn được biết đến như một người tiên phong trong giới nghệ thuật, với sức sáng tạo không ngừng nghỉ. Việt Tú cũng là một trong những nghệ sĩ sớm nhất nhận ra tầm quan trọng của những chuyến đi, bản đồ di chuyển của anh trong suốt 20 năm qua dày đặc hình ảnh những điểm đến đỉnh cao nhất của văn hoá và giải trí thế giới. Trong suốt 3 năm, từ 2019 đến đầu năm 2021, anh ekip đã gần như dành toàn bộ thời gian tại 2 vùng đất Nha Trang & Phú Quốc để tạo nên 3 bộ những siêu phẩm giải trí hoành tráng đẳng cấp quốc tế với những công nghệ hiện đại nhất thế giới như "Tata Show" (Vin Wonder Nha Trang ), "Tinh hoa Việt Nam" & "Sắc Màu Venice" tại "thành phố không ngủ" Grand World Phú Quốc. Vị đạo diễn tài hoa này quan niệm mỗi chuyến đi đều góp phần làm chúng ta trưởng thành, giúp người nghệ sĩ có thêm trải nghiệm, để đưa nhân sinh quan thế giới quan của mình vào những sáng tạo ca ngợi vẻ đẹp, sự kỳ diệu của cuộc sống mà chúng ta may mắn có được. "Tôi đang lên kế hoạch sớm quay lại Phú Quốc, Nha Trang cùng ekip để thăm lại những "đứa con tinh thần" của mình và tận hưởng thiên nhiên, không khí tuyệt đẹp nơi đây. Kế hoạch này được tiếp thêm động lực bởi mới đây Phú Quốc & Khánh Hoà đã mở cửa trở lại đón những đoàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới" – Đạo diễn Việt Tú cho biết. Nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử: những bức ảnh lưu giữ kho báu Đối với nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử, những tấm ảnh ghi lại tháng ngày rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường chính là kho báu trong khoảng thời gian này. Anh chia sẻ "Mỗi bức ảnh được ghi lại giống như một mảnh ghép trong một bức tranh lớn về những cung đường nơi tôi đã đi qua. Thời gian giãn cách, tôi dành phần nhiều thời gian để "chăm chút" lại kho dữ liệu và nhân đó... đi du lịch qua màn ảnh nhỏ". Một trong những hình ảnh gợi lại cho nhiếp ảnh gia đặc biệt nhiều cảm xúc nhất đó chính là series "dạo chơi tại tiểu Châu Phi hoang dã của Việt Nam" anh thực hiện tại Phú Quốc vào cuối tháng 4 năm nay. Trong 4 ngày "ăn dầm nằm dề" trong công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, được nhìn ngắm và tìm hiểu về vô số loài động vật như tê giác, hồng hạc, hươu cao cổ, ngựa vằn... khiến Quỷ Cốc Tử đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến thổn thức… trước những biểu cảm diệu kỳ của những người bạn hoang dã. "Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa khung cảnh thiên nhiên đầy nguyên sơ. Những trải nghiệm đặc biệt này càng khiến tôi thêm yêu những vùng đất thanh bình và xinh đẹp trên đất nước mình. Thật may mắn khi tôi được ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này để chia sẻ với tất cả mọi người". Không chỉ riêng với ba vị giám khảo "My Vinpearl My Moment - Trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl", tất cả mọi người đang cùng hướng về một cuộc sống "bình thường mới". Với mong muốn lan tỏa những kỷ niệm du lịch, gợi nhớ với du khách niềm cảm hứng tích cực, Vinpearl tổ chức cuộc thi chia sẻ ảnh trực tuyến từ chính trải nghiệm của bản thân, gia đình… tại các điểm đến du lịch nổi tiếng và đẳng cấp của thương hiệu này. Du khách có thể dự thi với số lượng bài tham gia không giới hạn, bao gồm ảnh hoặc clip về kỳ nghỉ kỷ niệm tại mỗi có sở Vinpearl để nhận được những kỳ nghỉ trọn gói vô cùng hấp dẫn đến 24,080,000 đồng. Chi tiết tham khảo tại: https://cloud.news.vinpearl.com/mymoment. Đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên của Việt Nam đã đến Phú Quốc United Center 20/11/2021 15:41

