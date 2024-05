Cùng OCB trải nghiệm ngân hàng số ưu việt từ phiên bản OMNI 4.0 và ngân hàng số thế hệ mới Liobank

OCB tham gia sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024

Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã mang đến sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 những trải nghiệm số ưu việt nhất từ phiên bản OCB OMNI 4.0 và ngân hàng số thế hệ mới Liobank. Đây là những sản phẩm đã và đang nhận được sự tin dùng, đánh giá rất cao từ thị trường, khách hàng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, thành viên HĐQT OCB giới thiệu sản phẩm số đến Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp lãnh đạo.

Sáng 8/5, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề "Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số" do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, phối hợp cùng Vụ Thanh toán, Thời báo Ngân hàng với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ban ngành, các tổ chức tín dụng, công ty thanh toán trung gian trong và ngoài nước đã thành công tốt đẹp.

Tại sự kiện, OCB đã đem đến những trải nghiệm số ưu việt nhất từ phiên bản OCB OMNI 4.0 và ngân hàng số thế hệ mới Liobank. Đây là những sản phẩm đã và đang được thị trường và khách hàng đánh giá cao.

Tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số từ rất sớm, ngay từ năm 2018, OCB đã cho ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI đầu tiên, nổi bật với các sản phẩm, tính năng khác biệt như: quản lý tài chính, giỏ thanh toán, thanh toán định kỳ/tương lai, sổ tay tiện ích (widget), mở sổ tiết kiệm online…

Ngay sau khi ra mắt, ngân hàng số OCB OMNI đã nhận được sự đánh giá rất cao từ người dùng, vượt ngoài mong đợi bởi sự tiện lợi, nhiều tiện ích, tốc độ và trên hết là tính bảo mật, cá nhân hóa cao.

Trải qua 3 phiên bản với nhiều thay đổi mạnh mẽ về giao diện và thêm nhiều tính năng vượt trội, tháng 5/2024, ngân hàng chính thức giới thiệu phiên bản OCB OMNI 4.0 trên cơ sở hợp tác cùng Backbase - công ty công nghệ tài chính hàng đầu thế giới.

Theo đó, khách hàng có thể mở, hoàn tất đăng ký tài khoản, chọn số đẹp chỉ trong vòng 2 phút. Cụ thể, ứng dụng sẽ xác minh danh tính của khách hàng thông qua công nghệ định danh điện tử tiên tiến nhất và thực hiện đối chiếu thông tin bao gồm sinh trắc học với dữ liệu dân cư quốc gia.

Ngân hàng số OCB OMNI phiên bản 4.0 tăng cường bảo mật, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.





Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sử dụng công nghệ bảo mật FIDO cho phiên bản OCB OMNI lần này, với thuật toán mã hóa mạnh mẽ, bảo mật đa lớp cho từng giao dịch, được đánh giá an toàn nhất hiện nay, kết hợp với việc OCB đã chuẩn bị sẵn sàng bổ sung xác thực sinh trắc học từ ngày 1/7 theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu bảo mật, đảm bảo tính an toàn, bảo vệ thông tin tài chính của người dùng một cách tối ưu.

"Điều chúng tôi tự tin ở phiên bản OCB OMNI 4.0 này, ngoài yếu tố bảo mật thì chính là trải nghiệm cá nhân hóa và đem lại lợi ích cho khách hàng. Cụ thể, việc áp dụng các công nghệ AI mới nhất trong ứng dụng, tạo nên những trải nghiệm riêng biệt cho người dùng, mang lại cảm giác ứng dụng được dành riêng cho mình. Ví dụ, trang chủ, giao diện sẽ được chuyển đổi theo thời gian trong ngày, cập nhật, hiển thị nhiệt độ tại khu vực của khách hàng. Song song đó, chúng tôi sử dụng nền tảng Open API để phát triển hệ sinh thái số. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hưởng ưu đãi kép cả của OCB và đối tác. Đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng mà không cần thông qua bất kỳ kênh trung gian nào", ông Nguyễn Đình Tùng, thành viên HĐQT OCB chia sẻ tại sự kiện.

Việc áp dụng các công nghệ AI mới nhất trong ứng dụng OCB OMNI 4.0, tạo nên những trải nghiệm riêng biệt cho người dùng



Ngoài OCB OMNI, sản phẩm ngân hàng số dành cho giới trẻ, Liobank được OCB giới thiệu đến sự kiện lần này cũng là một trong số ít sản phẩm đã và đang được thị trường Gen Z đón nhận và đánh giá rất cao bởi sự trải nghiệm tiện nghi của công nghệ. Khách hàng có thể Shake to Pay, lắc điện thoại để chuyển khoản, tính năng này được sử dụng công nghệ NFC tầm ngắn, kết hợp với Contact Matching để mang lại trải nghiệm chuyển khoản nhanh chóng, thú vị và mới lạ với người dùng trẻ sành công nghệ. Tính năng chuyển tiền hồi đáp cũng đang nắm bắt rất tốt thị hiếu của giới trẻ vì khách hàng có thể chuyển tiền hồi đáp cho người đã chuyển đến mà không cần biết số tài khoản, chuyển tiền cho người dùng Liobank trong danh bạ điện thoại, đặt tên thư mục để quản lý hóa đơn tiện ích...



"Hiện tại, Liobank là một trong số ít những ứng dụng trên thị trường có thể cho vay 100% online. Đặc biệt, ứng dụng này tạo điều kiện cho những người có thu nhập từ trung bình khá trở lên dễ dàng vay ngân hàng và có thẻ tín dụng với hạn mức từ thấp đến cao. Tất cả các thao tác, thủ tục đăng ký, hoàn tất… trên Liobank đều được số hóa và tự động hoàn toàn, khách hàng không cần đến bất kỳ chi nhánh nào để sử dụng dịch vụ ngân hàng", ông Nguyễn Đình Tùng cho biết thêm.

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2023, ngân hàng số OCB OMNI đã đạt 55 triệu giao dịch, tăng 61% so với năm 2022 và tăng 25 lần so với năm 2018, số dư tiết kiệm online tăng 55% so với năm 2022, tỷ lệ khách hàng gửi tiết kiệm online trên tổng khách hàng gửi tiết kiệm đạt 41%, số dư CASA năm 2023 tăng 44% so với năm 2022.

Tính đến nay, sau hơn 1 năm ra mắt, Liobank cũng đã đạt hơn 300.000 khách hàng mới, 600.000 khách hàng tải ứng dụng và được bình chọn 5 sao trên App Store và Google Play…

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong các hoạt động phát triển sản phẩm cũng như truyền thông thương hiệu, mới đây OCB đã đón nhận hàng loạt các giải thưởng Mibrand tổ chức và công bố như: Đạt vị trí TOP 8 các thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất năm 2023, tăng 1 bậc so với năm trước, sức khỏe thương hiệu đạt 23 điểm, tăng 5 điểm so với năm 2022. Thương hiệu ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất, có dịch vụ khách hàng tốt nhất và được yêu thích nhất. Riêng ngân hàng số OCB OMNI, nền tảng này cũng đã đạt hai giải thưởng: Ứng dụng ngân hàng có ngôn ngữ và thông tin rõ ràng dễ hiểu với người dùng nhất và Ứng dụng ngân hàng dễ sử dụng nhất.

Thông qua sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024, các sản phẩm của OCB đã đem đến những trải nghiệm công nghệ đặc biệt cho từng khách tham quan và thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trên hành trình chuyển đổi số, đem đến lợi ích tối ưu cho khách hàng.