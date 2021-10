Cung ứng thịt heo vẫn chưa đảm bảo nhu cầu của TP.HCM

Đây là thông tin được ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) TP.HCM, chia sẻ tại diễn đàn trực tuyến kết nối giao thương về sản phẩm chăn nuôi do Bộ NNPTNT tổ chức sáng 30/10.

Nguồn cung giảm

Theo ông Hiệp, tính bình quân cả năm 2021, TP.HCM cung ứng được khoảng 355.000 con heo thịt và hơn 53.000 tấn thịt heo; tăng 5,9% so với năm 2020.

TP.HCM cung cấp 4.000 tấn thịt gia cầm, tăng 16,2% so với năm 2020. Ngành chăn nuôi của thành phố tăng trưởng, nhưng so với nhu cầu thực tế, con số tăng trưởng trên là không đáng kể. TP.HCM vẫn phải nhập phần rất lớn nguồn thịt từ các tỉnh thành.

Thịt heo nhập về chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong 5 tháng đầu năm, nhu cầu của TP.HCM là 750 tấn thịt heo mỗi ngày.

Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Từ tháng 6 đến tháng 9, lượng tiêu thụ giảm từ 40-50%.

Có thời điểm, TP.HCM chỉ nhập khoảng 1.000 con, tương đương 110 tấn thịt heo mỗi ngày.

Cũng theo ông Hiệp, số lượng heo nhập về TP.HCM hiện nay, qua các trạm bình quân 3.341 con; giảm 17,1%. Số lượng heo giết mổ từ các tỉnh nhập về là 364.000 con, giảm 46%.

Lượng gia cầm nhập về thành phố là 46.000 con/ngày; giảm 24%. Sản phẩm gia cầm cũng giảm 9%.

Chợ đầu mối Hóc Môn đã mở cửa trở lại 21/10, hiện vẫn chưa đảm bảo 100% công suất hoạt động.

Trong 2 ngày đầu tiên, ngày 21 và 22/10, lượng thịt nhập về chỉ hơn 31 tấn/ngày. So với ngày bình thường đã giảm 88%.

Những ngày tiếp theo, cập nhật đến ngày 28/10, chợ đầu mối Hóc Môn nhập về bình quân hơn 40 tấn thịt heo mỗi ngày; vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu mà Ban quản lý chợ đề ra.

Một hộ chăn nuôi heo tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở NNPTNT, giá heo giống và giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao. Tuy nhiên, giá heo hơi chỉ dao động ở mức 39.000-42.000 đồng/kg

Giá bán heo hơi tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp hơn giá thành sản xuất, gây ra nhiều khó khăn cho người chăn nuôi.

Trong khi đó, giá thịt heo các loại tại siêu thị dao động từ 130.000-210.000 đồng/kg.

Hiện nay, các lò mổ chưa hoạt động hết công suất do công nhân từ các tinh thành chưa trở lại đầy đủ.

Ông Hiệp cho biết, do sản lượng heo bán ra còn thấp, số lượng giết mổ cũng giảm. Vì thế, chi phí vận hành các dây chuyền giết mổ hiện đại tăng cao.

Cùng với các chi phí khác bị đội lên khiến giá thịt heo bán ra ở siêu thị vẫn cao, trong khi bán tại trại rất thấp.

"Các bất cập trên đây chỉ được tháo gỡ khi dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống hoàn toàn trở lại bình thường" - ông Hiệp nói.

Tín hiệu vui

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện nay, nhân công ở các cơ sở giết mổ đã được tạo điều kiện tiêm vaccine. 14/14 cơ sở cũng được mở cửa và đang dần nâng tỷ lệ giết mổ.

Một số siêu thị Co.op Mart, BigC và các cửa hàng của CP, Vissan, Greenfood... đã giảm giá niêm yết các sản phẩm thịt heo so ngày 29/9.

Nguyên nhân do TP.HCM thực hiện chương trình bình ổn giá và yêu cầu giảm từ 8-23% so với giá bán trước đó. So với cuối tháng 9, giá thịt heo hiện đã giảm tới 30%.

TP.HCM có 103/234 chợ truyền thống đã mở cửa trở lại và bắt đầu cung ứng mặt hàng thịt heo.

Một hộ chăn nuôi heo tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thông tin từ các huyện Củ Chi và Gó Vấp cho thấy, giá thịt heo các loại dao động từ 100.000-150.000 đồng/kg; giảm từ 6-16% so với trước dịch Covid-19.

Ngày 27/10 vừa qua, các quán ăn đã được phép mở cửa trở lại với 50% công suất. Hiện nay các khu công nghiệp đã bắt đầu tăng cường hoạt động, tạo điều kiện cho các bếp tập thể mở lại.

So với tháng 9, tình hình tiêu thụ trong tháng 10 đã có tín hiệu mừng. Tỷ lệ nhập heo về thành phố giết mổ, sản phẩm động vật từ các tỉnh về có chiều hướng tăng, từ 10-20%.

"Nhu cầu đang tăng cao cùng giá thịt heo giảm dần là tín hiệu tích cực để kích thích tiêu dùng tăng trở lại" - ông Hiệp nói.

Hiện TP.HCM đang cần 1.600 tấn thịt các loại mỗi ngày. Tuy nhiên, TP.HCM chỉ tự đáp ứng được 10% nhu cầu.

Ông Hiệp bày tỏ mong muốn các tỉnh thành lân cận đảm bảo nguồn cung thịt heo dịp Tết về TP.HCM.

Ông Hiệp cũng kiến nghị: "Bộ NNPTNT cần tiếp tục tập trung các giải pháp bình ổn thị trường, hỗ trợ tái đàn cũng như tăng phòng chống dịch từ đây đến cuối năm.