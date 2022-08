Bị cáo Phùng Anh Lê và các cựu thuộc cấp hầu tòa

Sáng nay (12/8), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phùng Anh Lê và đồng phạm trong vụ không xử lý nhóm cướp vào năm 2016.

Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

3 cựu thuộc cấp của bị cáo Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", gồm Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp).

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê bị cáo buộc đã không xử lý hình sự nhóm cướp vào năm 2016. Trong ảnh là phiên tòa xét xử nhóm cướp vào năm 2021, sau khi Công an TP.Hà Nội phát hiện, xử lý vụ việc. Ảnh: BT

Phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Trần Nam Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự làm chủ tọa.

Trở lại diễn biến vụ việc bị cáo Phùng Anh Lê tha cho nhóm cướp vào năm 2016, cơ quan truy tố cáo buộc, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài (phường Phúc Xá, Ba Đình, TP.Hà Nội, đối tượng chuyên cho vay nặng lãi) đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công T (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ).

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ để thi hành quyết định tạm giữ trong thời hạn 3 ngày.

Do lo sợ Tài bị xử lý, chị Nguyễn Thu H (vợ Tài), ông Nguyễn Văn H (Ba Đình, bố đẻ chị H) cùng với Nguyễn Văn T (cháu họ ông Nguyễn Văn H) đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (Ứng Hòa, TP.Hà Nội, chú họ bị cáo Phùng Anh Lê) tìm người giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý.

Do có quan hệ họ hàng với bị cáo Phùng Anh Lê nên ông Bảy đã đặt vấn đề và được Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải bồi thường.

Cùng bị khởi tố với Phùng Anh Lê trong vụ không xử lý nhóm cướp còn có cựu Trung tá Nguyễn Đức Châu và một số cựu thuộc cấp khác của Lê. Ảnh chụp màn hình

Khoảng từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, chị Nguyễn Thu H cùng với bố đẻ, Nguyễn Văn T đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho ông Bảy.

Ông Bảy cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng đi vào phòng làm việc của Lê. Tại đây, ông Bảy đã đưa cho Lê số tiền 110 triệu đồng theo yêu cầu của Lê để hòa giải bồi thường và không xử lý đối với Nguyễn Hữu Tài.

Sau khi nhận tiền từ chú họ, bị cáo Phùng Anh Lê đã chỉ đạo Nguyễn Đức Châu gọi Vũ Công Ngọc mang hồ sơ đến báo cáo Lê việc tạm giữ Tài. Sau đó Lê chỉ đạo Lê Đình Trung bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.

Hậu quả dẫn đến Tài được tha trái pháp luật, đơn trình báo của anh Nguyễn Công T không được xác minh làm rõ, hành vi của Tài không bị điều tra xử lý cho đến khi Công an TP.Hà Nội phát hiện vụ việc và xử lý vào năm 2021.

Vợ chồng Phùng Anh Lê đã làm gì khi đến gặp chú họ?

Trong vụ án, Phùng Anh Lê ban đầu bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố bị can vào ngày 20/9/2021 về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù". Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2022, Phùng Anh Lê bị thay đổi tội danh sang tội "Nhận hối lộ".

Về tình tiết mà Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận hối lộ, theo cáo trạng, quá trình Công an TP.Hà Nội xác minh vụ việc nhóm Nguyễn Hữu Tài cướp tài sản, ông Bảy, Nguyễn Văn T, vợ Nguyễn Hữu Tài khai nhận, tối ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, chị H đã đưa cho ông Bảy 110 triệu đồng để đưa cho Lê nhờ hòa giải với người bị hại, giúp Tài không bị xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Hữu Tài thì thừa nhận đêm ngày 22/9/2016 đã bị đưa vào nhà tạm giữ ở tầng 2, Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng, sau đó được đưa ra ngoài và thả cho về.

Nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình, Phùng Anh Lê cùng vợ đã chủ động đến gặp chú họ, chủ động đưa vào cuộc nói chuyện các thông tin làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại. Ảnh: BT

Căn cứ theo lời khai trên, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 8/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra theo thẩm quyền.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cáo buộc, số tiền 110 triệu đồng mà Phùng Anh Lê nhận từ ông Phùng Văn Bảy không được Lê đưa ra hòa giải, bồi thường cho người bị hại.

Cơ quan điều tra tiến hành cho đối chất giữa Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung với Phùng Anh Lê, kết quả các bị can Châu, Ngọc, Trung vẫn khẳng định Lê chỉ đạo tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài.

Kết quả đối chất giữa ông Phùng Văn Bảy với bị can Phùng Anh Lê, ông Bảy vẫn khẳng định đã đưa số tiền 110 triệu đòng để nhờ Lê giúp hòa giải vụ việc của Nguyễn Hữu Tài. Trong suốt quá trình điều tra, ông Bảy khai nhận đã nhờ và đưa số tiền 110 triệu đồng cho Lê để giúp Tài như đã nêu trên.

Khoảng tháng 3/2021, vợ chồng Phùng Anh Lê đến gặp ông Bảy tại nhà của bố mẹ ông Bảy ở Ứng Hòa. Tại đây ông Bảy có nói xin lỗi Lê vì việc Bảy nhờ lại làm ảnh hưởng đến Lê, cuộc nói chuyện này được em rể Lê đi cùng ghi âm lại.

Ngoài ra, vợ của Phùng Anh Lê còn đọc cho ông Bảy viết lá thư xin lỗi gửi cho Lê đề ngày 6/3/2021.

Tại Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ông Bảy khai rõ nội dung cuộc gặp tại nhà bố mẹ ông Bảy và lá thư ông Bảy viết gửi cho Lê là do suy nghĩ hoảng loạn, lo sợ các nội dung do mình khai báo tại Công an TP.Hà Nội sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình, họ hàng và theo sự tác động, hướng dẫn của vợ Lê nên mới trình bày bị Công an TP.Hà Nội ép cung, mớm cung.

Vợ chồng Lê đã chủ động đến gặp ông Bảy để nói chuyện rồi ghi âm lại và yêu cầu ông Bảy phải viết thư xin lỗi Lê. Còn bản chất sự việc, ông Bảy vẫn giữ nguyên những nội dung đã khai tại Công an TP.Hà Nội và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, khẳng định đã nhờ Lê giúp vụ việc của Tài không bị xử lý.

Cơ quan truy tố nhận định, lời khai của ông Bảy phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ.