Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị cáo buộc ép người liên quan 'viết thư xin lỗi’

Viện kiểm sát cho rằng, bị can Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cố che giấu việc nhận 110 triệu đồng để thả tội phạm bằng cách ép người liên quan viết thư xin lỗi với lý do bị công an “mớm cung”.