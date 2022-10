Theo Variety, bộ phim tài liệu ghi lại năm đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ, từ khi ông nhậm chức vào năm 2021 cho đến tháng 3/2022. Bộ phim được đạo diễn bởi nhà làm phim từng đoạt giải Emmy John Maggio. "Year One" khám phá những hoạt động phía sau "cánh gà" của Tổng thống, bao gồm các các cuộc phỏng vấn nội bộ với ngoại trưởng Antony Blinken; cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan; Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin; Giám đốc CIA William Burns và Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain; ngoài ra còn một số thành viên khác trong nội các của Biden.



Cuộc đời chính trị của ông Joe Biden sau một năm làm Tổng thống Mỹ lên phim. (Ảnh: Variety).

Sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden bắt đầu trong bối cảnh quốc gia hỗn loạn và đại dịch toàn cầu tiếp tục diễn ra. Bộ phim tài liệu đi sâu vào một số sự kiện lịch sử trong năm đầu tiên của Biden, bao gồm việc rút quân khỏi Afghanistan, sự trỗi dậy của các chế độ chuyên quyền trên toàn thế giới và các cuộc xung đột mới với các siêu cường hạt nhân Nga và Trung Quốc. "Year One" cũng ghi lại nỗ lực của quốc gia trong việc chủng ngừa Covid-19, cùng với mối quan hệ mong manh giữa Mỹ và Nga sau khi nổ ra chiến tranh với Ukraine vào tháng 2/2022.

Phim tài liệu do Caroline Cannon và Caroline Pahl sản xuất. Nancy Abraham và Lisa Heller giữ vai trò điều hành sản xuất, còn Tina Nguyễn là nhà sản xuất cao cấp. "Year One" do nhà báo David Sanger của New York Times làm giám đốc sản xuất.

Trong năm đầu tiên ở vai trò Tổng thống Mỹ, về đối nội, chính quyền của ông Biden đã thông qua nhiều gói ngân sách lớn, trong đó có gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỉ USD hồi tháng 3/2021. Tháng 11/2021, ông ký thông qua luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD để cải tổ đường bộ, cầu và đường sắt, đường ống dẫn nước… trên khắp đất nước.

Ông Biden hoàn thành vượt mục tiêu về tiêm vắc xin Covid-19 trong nước và đang cung cấp cho người Mỹ 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh miễn phí tại nhà và khẩu trang tốt để chống biến thể lây lan nhanh Omicron.

Thách thức thứ hai về đối nội của ông Biden là lạm phát. Lạm phát ở Mỹ đang leo thang đến mức đáng ngại nhất trong 40 năm. Giá bán nhà và thuê nhà tăng 20% trong năm qua. Một số hàng vật liệu xây dựng tăng 100%. Giá thực phẩm ở siêu thị tăng từ 15-30%. Giá xe hơi mua mới và cũ tăng 20-35%.

Các chính sách thành công của ông Biden chủ yếu do phe Dân chủ bỏ phiếu, ít thu hút được lá phiếu lưỡng đảng. Việc bắt buộc tiêm vắc xin của ông bị tòa án ngăn chặn. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng ông Biden thực sự thừa hưởng một đống lộn xộn và một tình hình chính trị rất khó khăn khi bước vào Nhà Trắng.

"Year One" sẽ công chiếu vào ngày 19/10 trên HBO và HBO Max.

Ngoài ra, chính quyền của ông cũng tự đặt mình vào thế khó trong nhiều trường hợp. Cuộc rút quân của Mỹ sau 20 năm ở Afghanistan vào tháng 8/2021 bị lên án về cách thức triển khai hỗn loạn. Quyết định về việc dứt khoát rút quân Mỹ khỏi Afghanistan khiến một số đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bối rối.

Quan hệ Nga - Mỹ đã trải qua một năm thử thách "những giới hạn đỏ" của nhau, trong bối cảnh hiện chưa có đột phá nào về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên và bế tắc trong vấn đề thị thực cho các nhà ngoại giao vẫn duy trì.

