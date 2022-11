Cuộc lẩn trốn bất thành của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Vào sáng qua (19/11), tại khu vực biên giới thuộc bản Lý Vạn, xã Lý Quốc (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng thuộc đồn biên phòng Lý Vạn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng và Công an huyện Hạ Lang bắt giữ Vũ Hoàng Hà (SN 1979), trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP.Hải Phòng về TP.Hạ Long tiêu thụ, bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ từ tháng 10/2016. Sau khi biết các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ, Vũ Hoàng Hà đã nhanh chóng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Chân dung đối tượng Vũ Hoàng Hà. Ảnh: Cơ quan công an

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, ranh mãnh như liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng tên khác là Vũ Hoàng Sơn, đối tượng đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây truy bắt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Do chưa bắt được đối tượng Hà nên công tác điều tra mở rộng gặp nhiều khó khăn và không thể kết thúc được vụ án. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhằm mục tiêu bắt giữ an toàn đối tượng.

Lúc này, các tổ công tác đã truy theo dấu vết của đối tượng tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên nhưng các lần vây bắt các trinh sát đều là không bắt giữ được đối tượng.

Với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của Ban chuyên án, các tổ công tác đồng loạt tập trung xác minh truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, dấu vết của Vũ Hoàng Hà được xác định xuất hiện tại khu vực biên giới phía bắc.

Ngay trong đêm 18 rạng sáng 19/11, trên tất cả các quốc lộ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và các đường đi ra - vào khu vực biên giới đều có các trinh sát bám sát sẵn sàng vây bắt đối tượng.

Đến 8h30 sáng 19/11, với sự phối hợp chặt chẽ trong hiệp đồng tác chiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, đối tượng Vũ Hoàng Hà đã bị bắt giữ kết thúc hành trình hơn 6 năm lẩn trốn.