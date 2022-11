TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm bắn người tại nhà vợ cũ; tin mới vụ xông vào nhà bắt đi bé gái

Bắt nghi phạm bắn người tại nhà vợ cũ vì ghen

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1973, ở Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra hành vi "Giết người".

Vụ việc xảy ra tối 18/11, Giang khi đó dùng súng tự chế bắn ông D (SN 1976) trọng thương rồi bỏ trốn. Công an các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh phối hợp bắt giữ ông ta sau một ngày gây án.

Nguyễn Văn Giang bắn người khác khi thấy ngồi cùng vợ cũ của mình. Ảnh: Công an Bắc Giang

Giang khai nhận ông ta và vợ đã ly hôn nhưng sau đó quay về sống chung với nhau. Ông ta thường đi làm ăn xa, ít ở nhà và thời gian gần đây thấy vợ cũ đi hát karaoke với ông D. Hung thủ do vậy nghi ngờ "vợ" có quan hệ tình cảm với người này.

Chiều 18/11, Giang tới nhà mẹ vợ cũ, thấy ông D ở đó và bị người này trêu chọc nên bực tức. Tối cùng ngày, Giang quay lại nhà và vẫn thấy vợ cũ đang ngồi cùng ông D. Nghi phạm liền lấy khẩu súng tự chế bắn khiến nạn nhân trọng thương.

Thông tin mới vụ xông vào nhà bắt đi bé gái

Video đầy đủ, toàn cảnh diễn biến sự việc nhóm người xăm trổ theo dõi, chuẩn bị, tổ chức bắt bé gái hơn 3 tuổi đi.

Sáng 20/11, xác nhận với phóng viên Dân Việt, nhà trường, người thân của cháu bé hơn 3 tuổi bị một người phụ nữ dẫn đầu nhóm người lạ mặt xăm trổ xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu bế bé P. K hơn 3 tuổi đi "biệt tích" từ ngày 11/11 đến nay xác nhận "không thể liên lạc, không ai được cho biết người phụ nữ này đang ở đâu và tung tích bé gái hiện đang ở đâu".

Phóng viên Dân Việt cũng đã thử liên hệ với số điện thoại 03886286xx của người phụ nữ này cũng không thể được.

Liên quan tới vụ việc bé gái hơn 3 tuổi bị nhóm người xăm trổ xông vào nhà mang đi, Công an thành phố Châu Đốc đã cử điều tra viên phối hợp cùng công an phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc) tiến hành điều tra theo đơn tố cáo từ phía gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, phía công an phường Núi Sam lại thường xuyên truy vấn gia đình ông Lê Hồng Hữu việc "Vì sao để cho các nhà báo, phóng viên biết? Và vì sao báo chí lại biết để đăng?".

Ông nội của bé gái kể lại thời điểm chạy theo nhóm người lạ thì bị một đối tượng hành hung.

Những ngày qua, xác minh của nhóm phóng viên Dân Việt tại nơi cư trú của bé và cô giáo chủ nhiệm của bé, người mẹ của bé thường xuyên vắng nhà, phó mặc mọi sự chăm sóc bé P.K cho bà nội và bà dì của bé tại TP. HCM.

"Tôi không nhớ rõ mặt của mẹ bé vì rất ít khi gặp cô ấy. Hàng ngày, tôi đều gặp bà nội của bé đưa đón bé đi học. Bé rất thân thiết với bà nội. Chúng tôi không thể liên lạc được với mẹ của bé. Mấy tuần nay, nhà trường không thấy bé đi học nữa. Nhà trường rất lo cho bé" - cô giáo chủ nhiệm của bé P.K khẳng định với phóng viên.

Khẳng định với nhóm phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: "Xem kỹ video, hình ảnh mà nhóm phóng viên báo Dân Việt cung cấp có thể thấy các đối tượng xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu (số 92, đường số 5, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để bắt cháu bé gái hơn 3 tuổi là Lê Nguyên P.K có dấu hiệu của một số tội: Tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" (Điều 153, Bộ luật Hình sự); tội "Bắt giữ người trái pháp luật" (Điều 157, BLHS) và tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác" (Điều 158, BLHS). Công an nên tập trung vào những vấn đề này thay vì các vấn đề khác.



Đối tượng xăm trổ hung hãn hành hung nam sinh lớp 7 ngay giữa đường

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tạm giữ người đàn ông đấm vào mặt một nam sinh lớp 7 trước cổng trường THCS Quảng Tiến.

Cụ thể, công an nhận được thông tin trước cổng Trường THCS Quảng Tiến (phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn) có một người đàn ông chặn đánh một học sinh. Sự việc được nhiều người xung quanh ghi hình lại.

Đối tượng Hưng tại công an.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, xác định đối tượng đánh nam sinh T.G.K. (SN 2010, học lớp 7) là Trần Trí Hưng (SN 1991) ở khu phố Toàn Thắng, phường Quảng Tiến.

Theo nhiều nhân chứng, em K. đang ngồi trên xe thì bất ngờ bị Hưng dùng tay liên tiếp đấm vào đầu, mặt rất thô bạo. Ngay sau đó, đối tượng Hưng đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ sự việc.



Ông Phạm Xuân Trưởng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Sầm Sơn xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào khoảng 10h ngày 19/11.



Cảnh Hưng đánh nam sinh thô bạo.

Cũng theo ông Trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do 2 học sinh có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên phụ huynh của em học sinh lớp 6 đã đến hành hung nam sinh này.

Hiện em K. đã được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa TP.Sầm Sơn điều trị. Qua thăm khám ban đầu, học sinh này có nhiều vết thâm bầm trên mặt, người.

Vì sao Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục Thuế TP.HCM bị khởi tố?

Như Dân Việt đã thông tin: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cáo buộc với vai trò cấp phó tại Cục Thuế TP.HCM đã trực tiếp ký 15 quyết định hoàn thuế kèm 15 lệnh trả tiền, giúp Công ty Nhà Thủ Đức được hoàn trả trái quy định 331 tỷ đồng.

Nội dung được nêu tại kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 19/11 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Qua kết luận, phía điều tra đề nghị truy tố 60 bị can về 9 tội danh khác nhau.

Trong đó, nhóm các bị can là cán bộ hoặc cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố về 3 tội danh khác nhau. Cụ thể, có 3 người bị cáo buộc "Nhận hối lộ", 4 người bị cho "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 11 người bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí", gồm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục Thuế TP.HCM.

Bà Hạnh bị khởi tố hôm 18/11 và viện kiểm sát đã phê chuẩn tạm giam. Tuy nhiên, do bà vừa trải qua phẫu thuật, sức khỏe yếu nên cơ quan tố tụng tạm thời chưa thực hiện lệnh bắt.

Bà Hạnh, Phó cục Thuế TP.HCM đang được "tạm hoãn" lệnh bắt giam. Ảnh: NH

Theo kết luận bổ sung, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau đó, Dũng cho lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Trong vụ án, cảnh sát cho rằng nhóm cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã "không thực hiện đầy đủ công tác xác minh, thẩm định điều kiện hoàn thuế của doanh nghiệp" nên không ngăn chặn được hành vi chiếm đoạt tiền thuế.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cáo buộc biết rõ hồ sơ thuế của Thuduc House có rủi do, đã giao cấp dưới kiểm tra nhưng không chờ kết quả mà ký duyệt ngay 11 quyết định hoàn thuế. Tổng cộng, bà Hạnh "cố ý thực hiện sai phạm" trong lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT kèm 15 quyết định, 15 lệnh hoàn tiền gây thất thoát 331 tỷ đồng.

Khai với cảnh sát, bà Hạnh cho hay trong 17 quyết định hoàn thuế chỉ có 2 lần "kiểm tra trước, hoàn sau" còn 15 lần là "hoàn thuế trước, kiểm tra sau" và bà Hạnh trực tiếp ký 16 lần, bà Lê Thị Thu Hương – Phó cục trưởng ký quyết định hoàn lần đầu tiên.

Với các kỳ hoàn thuế tháng 7 và 8/2019, Cục Thuế TP.HCM không giải quyết cho Thuduc House với tổng số tiền 65 tỷ đồng. Theo bà Hạnh, quá trình thanh tra doanh nghiệp này đã nhận thấy "có nhiều dấu hiệu rủi do". Nữ bị can cho rằng, việc hoàn thuế có một phần nguyên nhân vì "thời hạn kiểm tra ngắn nên không phát hiện thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp".

Cảnh sát hình sự truy tìm kẻ giết người mặc quần có in biểu tượng hình "gà trống"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 20/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang phối hợp Công an TX Sơn Tây điều tra vụ án "Giết người", xảy ra ngày 18/11/2022 tại phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác định nghi phạm có đặc điểm nhận dạng như sau: 1 đối tượng nam giới, khoảng 30 tuổi; cao khoảng 1,70 mét, dáng người cao đậm, tóc cắt ngắn không bổ luống.

Công an TP.Hà Nội đang truy tìm nghi phạm trong một vụ án giết người ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: CACC

Cơ quan công an thông báo, trước khi gây án đối tượng mặc ngoài áo khoác thể thao màu đen phía ngực trái có in chữ "ADIDAS" màu trắng; quần dài thể thao màu đen, túi quần phía trước bên trái có in biểu tượng hình "Gà trống" màu trắng; đeo khẩu trang y tế màu đen; đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, phần sau mũ dạng lưới, phía trước mũ có in hình "Con ong màu trắng đen"; hai chân đi dép có quai kiểu xỏ ngón tối màu.

Trang phục sau khi gây án và trên đường bỏ trốn: Mặc ngoài áo phông cộc tay, cổ tim màu đỏ, kiểu áo thể thao, trước ngực áo có in hàng chữ "T" cùng 04 dấu chấm vuông màu trắng; quần sóc màu đen; hai chân đi dép kiểu xỏ ngón tối màu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội thông báo ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng có đặc điểm như trên thì báo ngay cho Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra Trọng án Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội (Đ/c Hoàng Thế Hiển - Đội trưởng, SĐT: 0983.304.879) để phối hợp điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.