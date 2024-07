Cuộc sống an nhiên tại “đảo thiên đường” trong lòng Vinhomes Ocean Park 2

"Chữa lành" giữa không gian xanh mang phong cách Mỹ

Quá tải hạ tầng, môi trường ô nhiễm ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhất là khu vực nội đô, làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân. Lo ngại những tác động tiêu cực này, gia đình chị Thanh Tâm đã quyết định "chuyển khẩu" về phía Đông Hà Nội. Và điểm dừng chân được lựa chọn là phân khu Đảo Dừa tại "Quận Kinh đô" Vinhomes Ocean Park 2.

"Đây là nơi khởi đầu cho cuộc sống an toàn, hạnh phúc thực sự. Tôi không thể không phấn khích khi nghĩ tới 365 ngày được "chữa lành" tại gia giữa không gian ngập sắc xanh này", chị Thanh Tâm nói.

Đảo Dừa chinh phục những người thích nhịp sống an nhiên, chậm rãi như chị Thanh Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự biệt lập với dòng sông rộng tới 80m ôm trọn phân khu. Đó vừa là hàng rào sinh thái tự nhiên ngăn cách cuộc sống tĩnh tại bên trong với sự xô bồ, vội vã bên ngoài. Cùng với đó là sự riêng tư hiếm có được tạo ra bởi hệ thống an ninh đa lớp, với các trạm bảo vệ hoạt động 24/24h kết hợp "mắt thần" là mạng lưới camera ứng dụng AI dày đặc, giúp nhận diện và ngăn ngừa từ sớm mọi nguy cơ rủi ro, mang tới cuộc sống an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Đảo Dừa là 1 trong 2 phân khu khép kín, biệt lập tại Vinhomes Ocean Park 2.

Chuyển khẩu tới Đảo Dừa còn mang ý nghĩa là "hành trình tìm về thiên nhiên" bởi những dãy phố ở đây được quy hoạch theo phong cách "phố trong rừng", với các công viên nội khu xanh mát và kế cận công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 km - một trong những "kỳ quan" của Vinhomes Ocean Park 2. Được phủ xanh bởi những loài cây nhiệt đới như tiểu bang nắng Florida (Mỹ), "lá phổi xanh" này giúp cư dân Đảo Dừa được hưởng nguồn oxy trong lành, tinh khiết mỗi ngày, đồng thời, dễ dàng tìm thấy cho mình không gian tĩnh lặng để tâm hồn được thư thái, thiền tịnh.

Phong cách quy hoạch "phố trong rừng" tạo nên không gian ngập sắc xanh tại Đảo Dừa.

Bên trong công viên nội khu, chủ đầu tư còn bố trí hàng chục tiện ích đẳng cấp là những "trạm sạc năng lượng" cho cư dân, gồm: bể bơi trẻ em và người lớn, bể sục jacuzzi, hồ cảnh quan, chòi nghỉ, thảm picnic, vườn BBQ, vườn Gym nhiệt đới, sân chơi trẻ em chủ đề và tổ hợp sân tập thể thao... Đây chính là "chất kích thích" để những chủ nhân danh giá ở mọi lứa tuổi dần làm quen với lối sống lành mạnh, vận động 24/7.

Yếu tố thiên nhiên cũng hiện diện tối đa trong không gian sống ở phân khu Đảo Dừa nhờ phong cách kiến trúc Tân cổ điển lấy cảm hứng từ các dinh thự xa hoa tại Florida. Đó là những khung cửa chính rộng rãi, các ô cửa sổ thoáng đãng giúp ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành dễ dàng tràn vào nhà, giao hòa với con người. Cùng với đó, các dinh thự cũng có vẻ ngoài tinh tế, diễm lệ kết hợp hài hòa với cảnh quan xung quanh tạo nên một bức tranh nghệ thuật đích thực.

Những "liều thuốc tinh thần" nâng tầm đẳng cấp cư dân

Ngoài cơ hội được sở hữu chất sống an lành giữa thiên nhiên xanh mát, cư dân Đảo Dừa còn được chủ đầu tư dành tặng những "liều thuốc" quý giá giúp tinh thần luôn phấn chấn, tươi vui.

"Liều thuốc" đó đến từ "vũ trụ giải trí" kế cận phân khu, thuộc Tổ hợp Center Point và Grand World với 2 mảnh ghép nổi bật là K-Town và The Venice cùng Little Hong Kong sôi động. Chỉ sau vài bước chân, những chủ nhân danh gia của Đảo Dừa sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi - giải trí - ẩm thực - mua sắm với các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Với các cư dân nhí của Đảo Dừa, ngoài hệ thống công viên ngay tại phân khu, tọa độ không thể bỏ qua trong mùa hè là các "kỳ quan biển" VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park tập hợp các trò chơi thách thức mọi giác quan, không thua kém gì các "thiên đường du lịch biển" tại Hội An, Nha Trang hay Phú Quốc. Song song với đó, trong 3 tháng hè này, cư dân nhí Đảo Dừa đang có cơ hội tham dự Trại hè Quốc tế Ocean Youth Camp 2024 - một sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, phản xạ tiếng Anh và giao lưu với các nền văn hóa trên thế giới.

Ngoài ra, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ hoàn thiện hàng loạt công trình điểm nhấn trong tương lai gần, bao gồm: TTTM Vincom Mega Mall Ocean City quy mô 70.000 m2, Bệnh viện Vinmec Medical Resort tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu Việt Nam, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới phong cách hoàng gia, Phòng khám Vinmec Hàn Quốc, Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS…

Chỉ 5 phút di chuyển là cư dân Đảo Đừa đã có thể thỏa sức vui chơi tại VinWonders Wave Park.

Với vị trí đắc địa tiếp giáp 2 tuyến đường huyết mạch là Đại Dương và Biển Xanh cùng đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường vành đai 3.5, cư dân Đảo Dừa cũng dễ dàng di chuyển tới các phân khu khác tại Vinhomes Ocean Park 2 cũng như tất cả các khu vực trọng điểm của Thủ đô. Khả năng siêu kết nối này cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp nội khu sẽ tiếp tục đưa Đảo Dừa vào danh sách điểm hẹn an cư được giới thượng lưu ưa chuộng bậc nhất phía Đông Hà Nội.