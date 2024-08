Cuộc sống của dàn diễn viên phim "Biệt động Sài Gòn" sau gần 40 năm giờ ra sao?

Biệt động Sài Gòn kể về những chiến công của đội biệt động trong kháng chiến chống Mỹ, gồm: Tư Chung - trùm tình báo cùng các đồng đội Ngọc Mai, Sáu Tâm, Huyền Trang lần lượt do NSƯT Quang Thái, NSƯT Hà Xuyên, diễn viên Thương Tín, NSƯT Thanh Loan đóng.

Sau gần 40 năm bộ phim Biệt động Sài Gòn lên sóng, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên tham gia bộ phim này nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Thương Tín

Thương Tín vào vai Sáu Tâm, người lính gan dạ, liều mình cắt ngang đoàn xe Thứ trưởng bộ Ngoại giao Mỹ để ném mìn. Theo kịch bản gốc, nhân vật sống đến hết phim, tuy nhiên, đạo diễn và biên kịch sau đó để Sáu Tâm chết vì bị đồng đội phản bội.

Sáu Tâm (Thương Tín đóng) trong phim Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

Biệt động Sài Gòn là một trong những tác phẩm "sống mãi với thời gian" của Hãng Phim truyện Việt Nam, được chiếu lại trong một số dịp kỷ niệm của đất nước.

Thập niên 1980-1990, Thương Tín được đánh giá là tài tử ăn khách hàng đầu của điện ảnh miền Nam, với các phim Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp, Chiến trường chia nửa vầng trăng. Nhiều năm sau đó, tên tuổi ông xuống dốc vì ồn ào đời tư.

Diễn viên Thương Tín hiện nay. Ảnh: Cắt từ clip của Tô Hiếu

Năm 2015, diễn viên Thương Tín ra mắt hồi ký "Một đời giông bão, kể lại chuyện tình cảm với nhiều người đẹp trong làng giải trí một thời.

Tháng 2/2021, diễn viên Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Ông được một số đồng nghiệp kêu gọi quyên góp. Từ đầu năm 2022, sau khi phục hồi, ông chuyển hướng ca hát ở một số đêm nhạc nhỏ, sống nhờ nhà nhạc sĩ Tô Hiếu ở TP HCM. Cuối tháng 3, vì lùm xùm với nhạc sĩ Tô Hiếu, diễn viên Thương Tín trở về quê ở Phan Rang, Ninh Thuận sống cùng mẹ đẻ.

NSƯT Quang Thái

Trong phim Biệt động Sài Gòn, cố NSƯT Quang Thái vào vai Tư Chung - Tư lệnh trưởng biệt động Sài Gòn phải đóng giả là người yêu của cháu gái ông chủ hãng sơn Đông Á giàu có - Trần Thị Ngọc Mai (nghệ sĩ Hà Xuyên) cũng là một chiến sĩ biệt động.

Điều đặc biệt là khi vào vai Tư Chung, NSƯT Quang Thái ở tuổi 45 nhưng vẫn gây ấn tượng sâu sắc nhờ gương mặt lai Tây, hào hoa, phong nhã.

NSƯT Quang Thái và NSƯT Thanh Loan trong phim Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Quang Thái (1937 - 2019) vốn là nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng ở Hà Nội trong thập niên 1970-1980 rồi rẽ ngang sang đóng phim truyện. Cho đến bây giờ, tên tuổi của ông vẫn luôn gắn liền với vai “trùm tình báo Tư Chung” của bộ phim Biệt động Sài Gòn.

Trước vai Tư Chung, NSƯT Quang Thái gây ấn tượng với vai kỹ sư của chế độ Sài Gòn tên Dương Tấn trong phim Nơi gặp gỡ của tình yêu do đạo diễn Long Vân thực hiện. Đây cũng là một trong số vai diễn điện ảnh ấn tượng của nghệ sĩ Quang Thái. Trong Nơi gặp gỡ của tình yêu, ông đóng cùng các nghệ sĩ Thế Anh, Thẩm Thúy Hằng...

Ngoài đời, NSƯT Quang Thái là một người sống rất ôn hoà, điềm đạm, kiệm lời và khá nội tâm. Ông sống thanh bạch và chừng mực.

Cuộc sống của NSƯT Quang Thái cũng khá gian truân. Cả hai người vợ của ông đều tên là Yến và đều mất khá sớm.

Những ngày cuối đời của ông gắn bó với người vợ là một giáo viên. Bà đến với ông cũng xuất phát từ tình yêu thương và lòng mến mộ.

NSƯT Hà Xuyên

Nghệ sĩ Hà Xuyên đóng vai Ngọc Mai - chiến sĩ tình báo có bí danh Z20, gây ấn tượng với vẻ đẹp kiêu sa, tính kiên cường. Ngọc Mai giả làm vợ của trùm tình báo Tư Chung (diễn viên Quang Thái đóng) để qua mặt giới cầm quyền lúc bấy giờ.

NSƯT Hà Xuyên trong phim Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

Sau phim Biệt động Sài Gòn, nghệ sĩ Hà Xuyên tham gia một số phim trước khi chuyển sang công tác tại Trung tâm nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam. Bà được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001. Ở tuổi xế chiều, NSƯT Hà Xuyên cho biết niềm vui của bà là được gặp gỡ bạn hữu, thỉnh thoảng tham gia các show truyền hình, làm từ thiện.

Thúy An

Thúy An vào vai Ngọc Lan - cô bán cháo vịt xinh đẹp, người tình của Sáu Tâm. Trước khi tham gia bộ phim, nghệ sĩ Thúy An đóng chính phim Cánh đồng hoang, do đạo diễn Hồng Sến (chồng bà sau này) thực hiện, với vai Sáu Xoa - du kích gan dạ.

Diễn viên Thúy Anh trong phim Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

Nhờ bệ phóng từ Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Hòn Đất giúp Thúy An trở thành một trong những minh tinh hàng đầu những năm 1980.

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Thúy An khá truân chuyên. Bà vướng vào thị phi khi kết hôn cùng vị đạo diễn hơn bà 30 tuổi đã từng có gia đình. Đến với NSND Hồng Sến, nghệ sĩ Thúy An mang nhiều điều tiếng. Kể cả lúc chuyển về chung sống trong biệt thự 600m2, nhiều thông tin cho rằng đó là tài sản của NSND Hồng Sến và vợ cũ. Tuy nhiên, theo bà chia sẻ với báo chí nhiều năm về trước, bà đã phải làm việc cật lực để trả hết số tiền nợ do mua nhà.

Nghệ sĩ Thúy An và NSƯT Hà Xuyên gặp nhau vài năm trước đây. Ảnh: FBNV

Sau khi chồng qua đời, bà sang nước ngoài và dần từ giã nghệ thuật. Được biết, bà học nghề kim hoàn và sang Lào làm ăn. Tại đây, nghệ sĩ Thúy An gặp và nên duyên với Việt kiều đang sinh sống ở Đức. Sau này, khi ổn định cuộc sống Thúy An về nước, bà mới tiết lộ, bà đang có cuộc sống bình yên bên chồng con. Thỉnh thoảng, nữ nghệ sĩ về nước, gặp lại các bạn diễn một thời, ôn kỷ niệm những năm xông pha với nghiệp phim ảnh.

NSƯT Thanh Loan

NSƯT Thanh Loan trong phim Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

NSƯT Thanh Loan vào vai ni cô Huyền Trang - chiến sĩ biệt động phải khoác áo tu hành để hoạt động. Họa sĩ Trịnh Thái của đoàn làm phim tình cờ gặp NSƯT Thanh Loan, giới thiệu cho đạo diễn. Để hóa thân vào vai diễn, bà phải cắt mái tóc dài.

NSƯT Thanh Loan có cuộc sống bình yên tuổi xế chiều. Ảnh: Người lao động

Sau thành công của phim, bà chuyển sang làm đạo diễn phim tài liệu rồi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Những năm gần đây, NSƯT Thanh Loan vẫn năng nổ với hoạt động quản lý nghệ thuật, bên cạnh cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng Tiến sĩ khoa học.

Hai Nhất

Nghệ sĩ Hai Nhất đóng Ba Cẩn, người phản bội Sáu Tâm, đẩy anh vào chỗ chết. Ngoài Biệt động Sài Gòn, ông còn đóng phim kinh điển khác như Mùa nước nổi (phát hành năm 1986) với vai đồn trưởng Phi - một người lính Việt Nam Cộng hòa.

Nghệ sĩ Hai Nhất trong Biệt động Sài Gòn. Ảnh: NSX

Khuôn mặt sắc lạnh, lối diễn biến hóa, ông tiếp tục ghi dấu ấn qua các phim: Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm...

Hai Nhất bên Thành Đạt - người con duy nhất theo nghiệp ông và con dâu - diễn viên Hải Băng. Ảnh: FBNV

Những năm sau này, ông giữ nhiệt huyết với phim ảnh, từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2011 với vai Bảy Xoài - trùm xã hội đen trong Những đứa con biệt động Sài Gòn. Năm ngoái, nam nghệ sĩ từng nhập viện vì đột quỵ, may mắn qua cơn nguy kịch. Cuối tháng 3, ông phải cấp cứu vì chứng viêm ruột cấp. Nghệ sĩ Hai Nhất từng cho biết vì tuổi đã cao nên ông hạn chế đóng phim, trừ những phim thực sự phù hợp.