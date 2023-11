Cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân: Sân chơi "flex" chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên

Ngày 25/11, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) phát động cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân – YouBranding cho học sinh THPT và sinh viên. Đây là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức với nhiều điểm đổi mới so với kỳ các mùa thi trước đó.

Theo ban tổ chức, ở mùa thứ ba của cuộc thi YouBranding, đối tượng dự thi bao gồm cả học sinh THPT, thay vì chỉ dành cho sinh viên như trước đó. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024. Thí sinh có thể đăng ký dự thi ở bảng đại học và bảng THPT.

Trao đổi với Dân Việt, TS. Phan Bảo Giang, Trưởng khoa Marketing (UEF), đơn vị chủ trì cuộc thi chia sẻ, cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên phát triển kiến thức về marketing, truyền thông; xây dựng thương hiệu cá nhân trong bối cảnh công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay.

Với sự đồng hành của thầy cô có chuyên môn cao cũng như các doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, cuộc thi sẽ giúp các bạn trẻ thể hiện tài năng, sự sáng tạo thông qua ấn phẩm truyền thông như sản xuất nội dung, xây dựng sản phẩm thiết kế, tạo dựng hình ảnh và kết nối mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp.

Đỗ Ngọc Quốc Thông - quán quân cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân Youbranding 2022. Ảnh: UEF

"Cuộc thi được tổ chức với ba vòng thi đấu; mỗi vòng đều có tiêu chí đánh giá khác nhau, tăng theo cấp độ gồm Flex Your Brand, Flex The Brands và My U.S.P – It's Me. Cấu trúc của cuộc thi có nhiều yếu tố mới trong mùa thứ ba, gắn liền thực tế, xu hướng hơn, với mục tiêu giúp các thí sinh xây dựng thương hiệu để trở thành những KOL/ KOCs. Một xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân phù hợp với người trẻ hiện nay", TS.Phan Bảo Giang nói.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi cũng nhận định, hiện nay, việc xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng quan trọng và có ý nghĩa đối với học sinh và sinh viên. Thương hiệu cá nhân giúp học sinh, sinh viên thể hiện giá trị, khả năng, và sự độc đáo của bản thân; tạo dựng uy tín, tăng cường tự tin, mở rộng mạng lưới quan hệ, thu hút cơ hội cũng như tăng thu nhập...

TS. Phan Bảo Giang, Trưởng khoa Marketing (UEF) nhận định, xây dựng thương hiệu cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Ảnh: UEF

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng giúp học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp, tự quảng bá và tự quản lý bản thân; giúp các em biết cách "flex" bản thân một cách ngắn gọn, súc tích, biết cách lắng nghe và đối thoại cũng như quản lý thời gian và công việc một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng giúp học sinh, sinh viên khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân, tạo ra giá trị cho xã hội, và chuẩn bị cho tương lai trong việc tìm kiếm việc làm hoặc khởi nghiệp.



"Thông qua cuộc thi, học sinh, sinh viên còn được tiếp cận với các hình thức giới thiệu sản phẩm mới, đặc biệt là xu hướng "flex" những điều tích cực đã và đang tạo nên một hiệu ứng thu hút cực kỳ mạnh mẽ trên các kênh truyền thông xã hội suốt thời gian qua", TS.Phan Bảo Giang chia sẻ.