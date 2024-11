Cuối tháng 11, Sở GTVT Long An in và cấp tất cả giấy phép lái xe trễ hẹn

Trưa 11/11, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An cho biết, Phó giám đốc Trần Thiện Trúc vừa ký văn bản chính thức thông báo, dự kiến đến cuối tháng 11/2024, Sở GTVT Long An sẽ tiến hành in tất cả các GPLX trễ hạn để cấp cho những cá nhân thi đậu sát hạch.

Theo ông Trúc, từ ngày 17/6 đến nay Sở GTVT chưa in được GPLX cho tất cả các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Lý do đơn vị trúng thầu phụ kiện in không giao phụ kiện. Sau đó ngành này đã trình UBND Long An chủ trương đấu thầu và gói thầu mới đã được ký hợp đồng vào ngày 4/11.

Tấm GPLX mà người thi đậu sất hạch chờ đợi dài cổ ở Long An từ tháng 6/2024 đến nay vẫn chưa được cấp. Ảnh: Thiên Long

"Dự kiến đến cuối tháng 11/2024 Sở GTVT tỉnh sẽ tiến hành in tất cả các GPLX trễ hạn từ ngày 17/6/2024. Quý khách vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo để nhận GPLX", ông Trúc nói rõ.

Số GPLX còn nợ ở Long An có khả năng vượt hơn 10.000 GPLX các loại, thông tin này được xác nhận trước đó.

Anh N.T (38 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) phản ánh, anh và nhiều người khác` đã trúng tuyển kỳ thi sát hạch GPLX hạng A1 do Trung tâm Đào tạo và điều hành vận tải Long An tổ chức vào ngày 23/6. Tuy nhiên, 170 thi sinh đạt kết quả có quyết định công nhận trúng tuyển sát hạch chung đợt chờ hoài vẫn chẳng thấy GPLX đâu.

Nhiều người dân đến trung tâm hành chính công của tỉnh Long An làm thủ tục giáy tờ, trong đó có chờ GPLX được cấp. Ảnh: Thiên Long

Kỳ thi ngày 24/8 có 104 thí sinh trúng tuyển kỳ thi sát hạch lái xe ô tô của Trung tâm đào tạo kỹ thuật Long An giao thông cũng đang ở trạng thái… nằm chờ.

Anh A.K (53 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) thông tin, xe đã mua trước đó đem về đậu tại nhà. Sau thời gian theo học và thi sát hạch đạt kết quả, anh K dự định khi có GPLX về sẽ đem phương tiện ra chạy để bổ túc thêm tay lái. "Nay đã qua tháng 11/2024, chưa nghe cơ quan cấp bằng thông báo, lâu ngày cầm lại vô lăng chạy sẽ rất khó khăn giống như mới ngày đầu mới đi học", anh này nói.

Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, quy định tại Chương III điều 35 mục số 3 có quy định, thời gian cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.