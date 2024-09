Sở Giao thông Vận tải Long An chính thức gia hạn cấp giấy phép lái xe

Sáng 20/9, Giám đốc Sở GTVT Long An Đặng Hoàng Tuấn đã ký thông báo tiếp tục giãn thời hạn trả GPLX, "đề nghị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm, cơ sở đào tạo lái xe hỗ trợ thông tin đến tổ chức, cá nhân, người dân biết phối hợp thực hiện và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ".

Còn bao giờ người đậu sát hạch, đổi GPLX nhận được thì vẫn phải chờ theo thông báo này.

Học viên học lái ô tô ở Long An. Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 8/7 Sở GTVT tỉnh Long An ký ban hành thông báo số 3179/TB-SGTVT việc giãn thời gian trả giấy phép lái xe.

Theo dự kiến sau tháng 8/2024, sẽ có nguyên vật liệu in GPLX (gồm Ribbon, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in).

Song, đến nay đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Máy tính Kết Nối, địa chỉ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) chưa có nguyên vật liệu in GPLX để cung cấp cho đơn vị này.

Giấy phép lái xe cấp cho những người đã đậu sát hạch nhận về. Ảnh: GTVT

Để cho người dân chờ đợi GPLX yên tâm, Sở GTVT Long An tiếp tục thông báo đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; các trung tâm, cơ sở đào tạo lái xe hỗ trợ thông tin đến tổ chức, cá nhân và người dân vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại GPLX của công dân (kể cả hồ sơ ô tô nộp trực tuyến).

Tuy nhiên, Sở tạm thời giãn thời gian trả kết quả cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

"Đối với các trường hợp đến hạn đổi GPLX hoặc có nhu cầu cần thiết sử dụng GPLX, xin vui lòng liên hệ đến Sở GTVT các tỉnh, thành phố khác nộp hồ sơ để được cấp GPLX mới. Sở GTVT vẫn tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX (cấp mới và quá thời hạn sử dụng), đồng thời giãn thời gian trả kết quả cấp mới cho các kỳ sát hạch hạng A1 đã tổ chức sát hạch từ ngày 26/5. Giãn thời gian trả kết quả cấp mới cho các kỳ sát hạch hạng ô tô đã tổ chức sát hạch từ ngày 27/7", thông báo của Sở GTVT cho hay.

Hiện nay, Sở GTVT Long An đang khẩn trương yêu cầu đơn vị trúng thầu giao nguyên vật liệu in GPLX cùng nhiều giải pháp khác để khắc phục tình trạng nêu trên. Ngay sau khi có nguyên vật liệu in Sở GTVT Long An sẽ tiến hành in GPLX để cấp trả cho người dân.