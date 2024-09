Long An: Nợ hơn 10.000 giấy phép lái xe, người đậu sát hạch lái xe chờ dài cổ, lỗi do ai?

Đề nghị Cục đường bộ Việt Nam giới thiệu "đi mượn" phụ kiện

Ngày 17/9, ông Nguyễn Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An ký Văn bản số 4546 gởi Cục đường bộ Việt Nam với nội dung đề nghị hỗ trợ cung cấp phụ kiện in giấy phép lái xe (GPLX), trong đó có nêu một số vấn đề hợp đồng với nhà thầu và lý do thiếu phụ kiện.

Cụ thể, ngày 4/7, Sở này đã ký hợp đồng số 3109/2024/HĐ-SGTVTLA-KETNOI với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Máy tính Kết Nối, địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) thời gian thực hiện hợp đồng là 230 ngày.

Tiến độ nhà thầu cung cấp hàng hóa theo từng đợt tối đa 6 lần đảm bảo khối lượng hàng hóa cung cấp hoàn thành trong năm 2024.

Người thi đậu sát hạch được cấp giấy phép lái xe theo quy định. Ảnh: GTVT

Sau khi rà soát lại nội dung tại Điều 7 của hợp đồng giữa hai đơn vị, Sở GTVT không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng do chưa hết hết hạn.

Trước tình hình nợ GPLX quá nhiều, Sở này đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất chủ trương được tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm phụ kiện mới, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2024.

Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu, để giải quyết tình trạng nợ in GPLX đang tồn đọng và không làm gián đoạn thủ tục cấp, cấp lại GPLX cho người dân, Sở GTVT Long An đang cần số lượng phụ kiện in gồm 20 cuộn Ribbon và 30 cuộn phim trung gian.

"Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ, điều phối, giới thiệu cơ quan, đơn vị có thể hỗ trợ cho Sở GTVT tỉnh "mượn" phụ kiện in với số lượng trên. Long An đảm bảo hoàn trả đầy đủ số lượng phụ kiện in trong thời gian sớm nhất", ông Trúc nêu trong văn bản.

Cần GPLX làm ăn, dân chờ dài cổ

Trong khi quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, quy định: Thời gian cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch chính đây là vấn đề mấu chốt gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Bao giờ mới nhận được GPLX đó là câu hỏi của hơn 10.000 người thi đậu sát hạch từ tháng 7/2024 cho tới nay?



Sáng 20/9, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Trung Thành (25 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) cho biết: "Gia đình mua ô tô để chạy dịch vụ, tôi học lái ở Trường dạy lái xe Long An, sau đó thi đủ điểu kiện lấy GPLX từ tháng 7/2024 cho đến nay vẫn cứ chờ và phải chờ. Vay ngân hàng mua xe chạy dịch vụ mà thế này đóng tiền lãi đủ khổ, giờ nằm nhà nhìn phương tiện chơi chứ làm gì".

Hai cậu cháu ruột ông Phan Anh Khôi (51 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) cùng đi học chung ở trường dạy lái xe, sát hạch đậu từ tháng 8/2024 nhưng chưa biết bao giờ có GPLX để điều khiển phương tiện.

"Chúng tôi học hành đàng hoàng, quy định thời gian cấp cũng rõ ràng, chờ quá lâu Sở GTVT chưa cấp GPLX không biết có chịu trách nhiệm gì không", ông Khôi hỏi.

Các trường dạy lái xe ở Long An vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, tổ chức thi vì vậy con số nợ GPLX đến thời điểm này có khả năng đã vượt con xa con số 10.000.