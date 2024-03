Cuối tháng 3 về Bình Định, dự "tiệc chiêu đãi" du khách với quy mô "chưa từng có"

Ngày 18/3, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định cho biết, vào đêm 31/3, có 500 thiết bị bay công nghệ (Drone) sẽ bay trên bầu trời tại sân khấu vịnh Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định).



Màn biểu diễn của các "vũ công" trên không sẽ là đại tiệc ánh sáng quy mô, hoành tráng và hiện đại. Không chỉ là một lời chào mừng ấn tượng của tỉnh Bình Định đến với du khách trong nước, mà còn là một sự hứa hẹn về một năm khởi sắc cho nền du lịch tỉnh nhà.

Đại diện đơn vị trình diễn drone Looneyestudio - Vinamatech cho biết, phần trình diễn công phu của 500 drone sẽ kéo dài trong khoảng 12 phút với 11 frame hình, tái hiện các hoạt động trọng điểm nhất của Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest, cùng với đó là khắc hoạ, tôn vinh nét đẹp văn hoá của đất và người Bình Định.

Vào đêm 31/3, có 500 thiết bị bay công nghệ (Drone) sẽ bay trên bầu trời tại sân khấu vịnh Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định). Ảnh: BTC.

Như vậy, tiếp bước các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang... trình diễn drone light, TP Quy Nhơn sẽ "vẽ ánh sáng trên bầu trời đêm" ở vịnh Thị Nại, là "bữa tiệc" kết hợp đỉnh cao từ âm thanh, ánh sáng và văn hoá địa phương.



Tỉnh Bình Định cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, như là lời chào thân ái gửi tới những du khách trong và ngoài nước tại sân khấu Vịnh Thị Nại vào hôm khai mạc (tối 22/3) và bế mạc (tối 31/3) Amazing Bình Định Fest 2024.

Hoạt động Skyrider trên bầu trời Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: BTC.

Bên cạnh giải đua mang tầm quốc tế: UIM – ABP Aquabike World Championship (diễn ra từ 22/3 – 24/3) và UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh (29/3 – 31/3), đua thuyền truyền thống, ngay tại Vịnh Thị Nại còn diễn ra các hoạt động thể thao mang tính biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp cả ở dưới nước lẫn trên bầu trời Quy Nhơn, gồm: Flyboard (thể thao đứng nước), Skyrider (dù lượn) và Silver Surf (ván phản lực).

Đây sẽ là những show diễn ấn tượng, mãn nhãn phục vụ du khách trong và ngoài nước đến với Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest.

Dự kiến Flyboard được diễn ra vào tối ngày 22/3 với sự tham gia của 10 vận động viên đến từ Team Flyboard Muine, trong đó có Suksan Tongthai - 4 lần vô địch hạng mục Best Rider in The world (Thái Lan). Dù lượn trên không từ Team Sky Rider diễn ra vào sáng ngày 30/3 với sự tham gia của 12 vận động viên.

Cuối cùng là màn trình diễn Silver Surf đến từ 22 vận động viên trong ngày 30/3. Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest diễn ra từ ngày 22/3 – 31/3 gồm rất nhiều sự kiện, bao gồm cả văn hoá, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp của nơi được xem là "trời văn đất võ".

Màn trình diễn Flyboard đầy hấp dẫn. Ảnh: BTC.

Ngoài các hoạt động kể trên, du khách cũng không thể nào bỏ qua Lễ hội ẩm thực Bình Định được diễn ra xuyên suốt từ 22 - 24/3, với điểm nhấn là tiệc "Buffet 77 món đặc sản tinh hoa Bình Định", chương trình đầu bếp Michelin quảng diễn (24/3); Đêm võ đài Bình Định; Carnival đường phố; Đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới...

Bên cạnh đó, các sự kiện hội nghị, hội thảo nhằm kết nối thu hút đầu tư cũng được chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch nói riêng cũng như kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.