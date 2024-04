Cựu Bí thư Lào Cai và các bị can bị kê biên, phong tỏa tài sản thế nào?

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định, Công ty Li La Ma và Nguyễn Mạnh Thừa gồm: Nhà đất, có GCNQSD đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số P3 - 12 số vào số 00740, do UBND huyện Bảo Thắng cấp ngày 22/4 2004 diện tích 120m3 loại đất ở và 268m2 đất nông thôn, địa chỉ tổ dân phố Phủ Cường 1, TT Phố Lu huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai; 1 thừa đất, có GCNQSD đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa và 1 người khác số phát hành AK G16626, số vào số H00019BD do UBND huyện Bảo Thắng cấp ngày 09/10/2007 thừa đất số 52, tờ bản đồ số P6-01 diện tích 301m2 loại đất ở nông thôn, địa chỉ thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất, địa chỉ số 044 Đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc Tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai;

1 thửa đất có GCNQSD đất mang tên Công ty Li La Ma số AB 494905, cấp ngày 14/3/2005 do UBND tỉnh Lào Cai cấp, số vào số 100153 diện tích 2625m địa chỉ số 003 đường Nguyễn Huệ, phường phố mới, TP Lào Cai: 1 xe ô tô BMW X6 màu đèn, BKS: 24A-009,68 đứng tên Nguyễn Mạnh Thi: 4.080.000 cổ phần Công ty cổ phần Đồng Tả Phời thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Triệu Tiến Vương.

Khu vực khai thác quặng trái phép ở Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Bị can Nguyễn Thanh Dương bị kê biên gồm: 1 Nhà đất có Giấy chứng nhận số CX 269947 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 23/10/2020 cho Nguyễn Thanh Dương, số vào số CS-01922, thừa đất số 76, tờ bản đồ P8-11, diện tích 179,9m2, mục đích sử dụng, Đất ở tại đô thị địa chỉ: Số nhà 138, đường Hoàng Liên phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

1 Nhà đất có Giấy chứng nhận số CC 478498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/4/2016 cho Nguyễn Thanh Dương và một người khác số vào số CS 0800, thửa đất số 4, tờ bản đồ số 35, diện tích 560 5m, mục đích sử dụng. Đất ở tại đô thị địa chỉ: Số nhà 519, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nhà ở: Loại nhà ở Nhà Biệt thự, diện tích xây dựng: 248,7m, diện tích sản: 794,2m, cấp (hạng) III, hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

Phong tỏa tài khoản tiền tỷ trong vụ khai thác quặng ở Lào Cai

Đối với bị can Lê Ngọc Hưng bị kê biên, phong tỏa gồm: 1 nhà đất có Giấy chứng nhận số phát hành CP 069989 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp thửa đất số 78, tờ bản đồ số 63, diện tích 263,1m, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị địa chỉ: Số 1, phố Bích Đảo 2, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nhà ở diện tích xây dựng: 95,8m, diện tích sản: 302,6m2, cấp (hạng) IHI, 01 Căn hộ chung cư số 1006, Tòa CT2 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận số BT 555609 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 04/9/2014 cho Lê Ngọc Hưng và vợ, diện tích sản: 100,7m. 1 Căn hộ chung cư số 2411, Trung tâm Thương mại Văn 41 phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận số CU 270088 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 24/12/2019 cho Lê Ngọc Hưng và vợ; diện tích sàn: 97,5m.

Bị can Hưng còn bị phong tỏa số tiền 500.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái và phong tỏa số tiền 1.307.757.339 đồng (gồm tiền gốc và tiền lãi) trong tài khoản số tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lào Cai.

Bị can Phan Văn Cương bị kê biên: 1 nhà đất có Giấy chứng nhận số CP 141091 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 25/4/2019 cho Phan Văn Cương và vợ , số vào sổ CS 04432, thửa đất số 102, tờ bản đồ số 63, diện tích 222,2m, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; địa chỉ: Số nhà 03, phố Hoàng Lan, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nhà ở: Loại nhà ở Biệt thự song lập; diện tích xây dựng: 96,6m2, diện tích sàn: 305m, cấp (hạng) III, hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

Nhiều tài sản của các bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai kê biên. Ảnh: Mùa Xuân.

Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị kê biên: Đất và nhà xây trên đất theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 09/6/1993 của UBND tỉnh Lào Cai, diện tích 100m2, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất: Số nhà 116, đường Hoàng Liên, tổ 24 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích xây dựng: 100m2, diện tích sàn: 300 m2

Bị can Lê Ngọc Dương bị kê biên: Đất và nhà xây trên đất theo Giấy chứng nhận số CP 168678 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/3/2020 cho Lê Ngọc Dương và một người khác, số vào sổ CS 02824, thửa đất số 514, tờ bản đồ P24-11, diện tích 180m, mục đích sử dụng: Đất ở tại độ thị; địa chỉ Tổ 26, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ những tài sản kê biên và phong tỏa trên cần chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.