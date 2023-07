Tiếc vì chưa đưa được 200 người về nước thì đã bị bắt

Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh – cựu Bí thư thứ Hai phụ trách công tác bảo hộ công dân (Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia), bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", hưởng lợi bất chính 480 triệu đồng trong quá trình tổ chức 8 chuyến bay "giải cứu", đưa 1891 người đã chấp hành xong án phạt tù ở 19 trại chờ tại Malaysia về nước.

Bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù. Tại tòa hôm nay (19/7), Nguyễn Lê Ngọc Anh đã trình bày nhiều vấn đề để tự bào chữa cho mình.

Bắt đầu tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh bày tỏ sự tâm tư khi nhắc về câu hỏi của cơ quan điều tra.

Theo lời bị cáo này, khi được triệu tập về làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, có một câu hỏi Cơ quan An ninh điều tra đặt ra là: Các anh, chị làm công tác bảo hộ công dân mà các anh chị thu tiền và hưởng lợi trên chính những đồng tiền của những người mãn hạn tù đấy, vậy bảo hộ công dân ở đâu?

Nói rồi Nguyễn Lê Ngọc Anh bắt đầu bào chữa cho mình. Bị cáo này cho biết, khi bắt đầu sang nhận nhiệm vụ, những ngày đầu tiên đi làm việc, trao đổi với phía Cục nhập cư của Malaysia, chính quyền sở tại về việc đưa người mãn hạn tù về nước, sau đó có về đề xuất với ông Trần Việt Thái (lúc đó là Đại sứ) tìm cách đưa những người mãn hạn tù về.

Bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh nói về sự tiếc nuối khi chưa thực hiện được lời hứa với khoảng 200 tù nhân mãn hạn ở Malaysia.

Đối với cáo buộc hưởng lợi, nhận tiền, theo Nguyễn Lê Ngọc Anh, ngay từ đầu bị cáo không có ý thức vì có tiền chia chác thì mới thực hiện công vụ.

Nguyễn Lê Ngọc Anh dẫn chứng, trước thời gian biết mình được chi một khoản bồi dưỡng, bị cáo và Nguyễn Hoàng Linh – một cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề xuất được đi đến các trại chờ để làm việc, tiếp xúc với người mãn hạn tù để đưa họ về nước.

Sau khi chuyến bay đầu tiên tổ chức thành công, mãi sau đó họ mới biết là mình được chi bồi dưỡng, ý thức hành động hoàn toàn vì công dân, không phải là biết mình được chia mới làm.

Nói về con số phải nộp là 20,3 triệu/người mãn hạn tù có hộ chiếu; 24,9 triệu/người không có hộ chiếu, bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh nói con số đó chỉ là mức giá trần.

"Thời điểm đó, có hơn 2.000 người mãn hạn tù bị kẹt, chỉ trong 8 chuyến bay với 1.891 người được về, trong số đó có rất nhiều người không có đủ tiền để về nước, họ chỉ có tiền để đóng một phần kinh phí thôi, thậm chí có những người không có một đồng nào" - Nguyễn Lê Ngọc Anh nói.

Theo bà Ngọc Anh, bị cáo đã cũng với Nguyễn Hoàng Linh báo cáo với Đại sứ, là có những người gặp vấn đề như thế và Đại sứ có chỉ đạo đưa tất cả họ về nước, kể cả khi họ không có tiền.

Nguyễn Lê Ngọc Anh nói tiếc khi chưa thực hiện được lời hứa đưa khoảng 200 người mãn hạn tù còn lại hồi hương vì đã bị khởi tố. Ảnh: Bách Thuận

"Khi tôi đến các trại chờ, đã trao đổi, khẳng định với họ một câu là tiền không phải là vấn đề, vấn đề các anh chị có đầy đủ giấy tờ, thủ tục. Chỉ cần gia đình anh chị liên hệ với tôi, tôi sẽ hướng dẫn gia đình làm giấy tờ. Nếu như chủ ghe, chủ tàu, chủ sử dụng lao động mà không có kinh phí cho các anh chị về nước, gia đình không lo được thì Đại sứ quán sẽ lo, Đại sứ quán sẽ có cách đưa các anh chị về" - Nguyễn Lê Ngọc Anh trình bày.

Vẫn theo bị cáo này, sau khi tổ chức 8 chuyến bay đưa công dân về nước, còn lại khoảng gần 200 người mãn hạn tù ở trong các trại, đó là những người không phải vì không có tiền để về, do không xác minh được nhân thân nên họ không về được.

"Cũng rất đáng tiếc, trước khi bị cáo bị khởi tố, bị cáo cũng đã có lời hứa đối khoản 200 người này, là sẽ cố gắng hết sức xác minh cho họ sớm nhất để đưa họ được hồi hương, nhưng mà do bị cáo đứng ở đây, cũng rất tiếc là đã không thể thực hiện được lời hứa đó" - cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia bày tỏ.

Vì dịch bệnh bộc lộ ra nhiều bất cập

Theo trình bày của Nguyễn Lê Ngọc Anh, từ những chuyến đến thăm, làm việc với trại chờ, bị cáo nhận thấy việc môi giới ở đây hết sức phức tạp. Với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Ngọc Anh nói Đại sứ quán không có hồ sơ đưa người mãn hạn tù về, thường trước đó là công việc của môi giới chứ không phải công việc của những người thực thi công vụ trên lãnh thổ Malaysia.

"Bị cáo thấy rất là lạ. Khi vào trại chờ, vì dịch bệnh mới bộc lộ ra nhiều cái" – Ngọc Anh nói.

Cũng theo bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh, các cán bộ Đại sứ quán những thời điểm trước đó chưa vào cuộc làm đã khiến người dân ở trại chờ gặp rủi ro rất nhiều. Họ bị lừa đảo, bị thu phí cao, thu tiền từ trước đó và sau không được bồi hoàn.

Sau này khi cán bộ của Đại sứ quán vào làm việc, bị cáo Ngọc Anh nói cũng lên danh sách nhũng người bị lừa bao nhiêu tiền, tuy nhiên về yêu cầu các bên môi giới hoàn lại tiền thì môi giới trừ đi các tiền như chi phí đồ ăn, chi phí gửi quần áo, điện thoại với phí rất cao, hầu hết là trừ hết tiền mà những người mãn hạn tù đã nộp cho môi giới.

"Chính xuất phát từ họ (môi giới tù – PV) có hành vi lừa đảo như vậy nên bị cáo về đề xuất với Đại sứ là trực tiếp làm việc với người mãn hạn tù để tránh thiệt hại lớn nhất cho họ" – Ngọc Anh khai.

Nữ bị cáo còn dẫn chứng có những lúc cán bộ Đại sứ quán đến thì không gặp được những người mãn hạn tù đã được phê duyệt về trên chuyến bay của Đại sứ quán, bởi họ đã được cho tránh mặt để ngày hôm sau họ về bằng chuyến bay combo với giá 70,80 triệu đồng.