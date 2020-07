Cựu Chủ tịch TP.Trà Vinh bị cáo buộc cầm đầu vụ thất thoát hơn 70 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giam ông Diệp Văn Thạnh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Chủ tịch UBND TP không thành khẩn khai báo

Trong vụ án này, ngoài các bị can nói trên, còn các đối tượng khác là cò đất, chủ đất... cũng bị đề nghị truy tố về tội danh nói trên.

Trong đó, bị can Diệp Văn Thạnh bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu.

Theo kết luận điều tra, bị can Thạnh với vai trò là Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, người trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý về đất đai gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ người có với cách mạng theo Quyết định 118 của Chính phủ.

Ông Thạnh bị cáo buộc biết rõ Quyết định 118 của Chính phủ, thông tư của Bộ TN&MT, công văn của UBND tỉnh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng quy định: “việc xem xét hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của UBND phường, xã nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được UBND quận, huyện, thành phố xác minh lại trước khi trình lên UBND tỉnh quyết định. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất phải có biên bản xác minh thực địa…”.

Tuy nhiên, ông Thạnh vẫn cố ý ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng.

Bản thân ông Thạnh còn ký ban hành 2 công văn có nội dung chỉ đạo cho Phòng TN&MT, Văn phòng đất đai đăng ký đất đai, Chi cục thuế thực hiện trái quy định và hướng dẫn nêu trên.

Kết luận nêu, việc ông Thạnh cố ý chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái Quyết định 118 của Chính phủ, Thông tư 30 của Bộ TN&MT, Công văn của Bộ Tài Chính và UBND tỉnh Trà Vinh, dẫn đến UBND TP Trà Vinh ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng với tổng số 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Trong đó, ông Thạnh trực tiếp ký 39 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Vẫn theo kết luận, quá trình điều tra, ông Thạnh không thành khẩn khai báo về động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.

Bị can Nguyễn Văn Chiến, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Trà Vinh

Thất thoát ngân sách nhà nước

Đối với bị can Trần Trường Sơn, với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP biết rõ 2 công văn do ông Thạnh ký là sai trái quy định.

Bản thân bị can Sơn cũng nhận được phản ánh từ cán bộ TN&MT về hiện tượng mua bán chế độ chính sách, hồ sơ tăng lên bất thường.

Khi phát hiện sai phạm nói trên ông Sơn không báo cáo lên cơ quan cấp trên mà cùng ông Thạnh tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm.

Bản thân ông Sơn đã ký 276 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Chiến với vai trò là Trưởng phòng TN&MT, thủ trưởng đơn vị có chức năng thẩm định hồ sơ để tham mưu cho lãnh đạo UBND TP.

Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, từ ngày 1/12/2009 - 24/5/2015, bị can Chiến đã ký 148 tờ trình, tham mưu cho bị can Thạnh, Trường Sơn ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng 74 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can là cò đất, môi giới nhà đất, cán bộ địa chính phường… cũng gây thiệt hàng tỷ đồng.

"Đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại UBND TP Trà Vinh, do Diệp Văn Thạnh cùng cấp dưới thực hiện trái quy định pháp luật về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118 của Chính phủ. Gây thiệt hại làm thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 70,4 tỷ đồng", kết luận nêu.

Cơ quan CSĐT còn chứng minh được các bị can nguyên cán bộ Phòng TN&MT có hành vi cấu kết với các bị can “cò đất”, “chủ đất” làm thủ tục khống, hợp thức hoá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không phải đóng tiền, các bị can có vụ lợi.