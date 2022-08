Bị cáo Phùng Anh Lê nói không đánh đổi để nhận hối lộ

Hôm nay (14/8), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội dự kiến sẽ tuyên án sơ thẩm vụ án không xử lý hình sự nhóm cướp ở Tây Hồ (TP.Hà Nội) vào năm 2016. Trong vụ án, có 4 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố.

Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 9 đến 10 năm tù).

3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", gồm:

Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị đề nghị tù bằng thời hạn tạm giam (khoảng 10 tháng 27 ngày), trả tự do tại tòa; Vũ Công Ngọc - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, cũng bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đang nghị án, 10 giờ sáng nay dự kiến sẽ tuyên án. Ảnh: BT

Trước khi bước vào nghị án, HĐXX đã cho 4 bị cáo nói lời sau cùng. Là người đầu tiên bước lên nói lời sau cùng, Phùng Anh Lê cảm ơn HĐXX đã đưa vụ án ra xét xử.

Bị cáo này trình bày, bản thân gia đình có bố làm công an, Lê làm công an, em gái làm công an, con làm công an, cháu làm công an, tức là mấy đời đều là công an.

"Bản thân có 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, 11 năm liền là chiến sĩ thi đua… 78 bằng khen các loại… với những thành tích như vậy, với sự cống hiến miệt mài, truyền thống như thế, tôi không bao giờ đánh đổi những thứ to lớn, vô cùng để lấy số tiền 110 triệu" – Lê nói.

Tiếp tục trình bày, bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng với những trọng trách đã từng đảm nhận khi công tác trong lực lượng Công an nhân dân thì Lê có vị trí cao nhất trong họ, Lê thấy tự hào và vinh dự khi được nhận trọng trách đó.

Bị cáo Phùng Anh Lê nói nếu được tuyên không có tội thì phúc lớn nhà mình, còn nếu bị tuyên có tội, Lê sẽ kháng án, kêu oan đến khi "không kêu được nữa thì thôi". Ảnh: BT

Với bản thân, Phùng Anh Lê nói luôn luôn tu dưỡng, trong công tác luôn đặt vấn nguyên tắc lên hàng đầu, do vậy Viện Kiểm sát truy tố tội "Nhận hối lộ", Lê khẳng định là không có.

"Viện Kiểm sát quy kết trong cáo trạng với tôi về tội chủ mưu trong việc tha trái pháp luật người đang bị bắt, người đang tạm giữ cũng không đúng quy định của pháp luật.

Điều này tôi vừa nói lúc tranh luận, cái quyết định thay đổi tội danh nói rất rõ tôi không phạm tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù"…" – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ trình bày.

Theo bị cáo Lê, bị cáo cho rằng đây là bài học, nhưng cũng là tấm gương, vết nhơ trong việc ứng xử của các đồng chí lực lượng với nhau.

"Với lương tâm tôi, tôi không hổ thẹn, không thấy xấu hổ trước vong linh bố tôi, trước những gì linh thiêng, trước mẹ tôi, trước vợ các con tôi và những người thân yêu của tôi cũng như các đồng nghiệp đã công tác từ trước đến nay với tôi. Tôi không xấu hổ bởi tôi không phạm tội" – bị cáo Phùng Anh Lê nói.

Bị cáo là cựu lãnh đạo Công an quận Tây Hồ bày tỏ hy vọng, rằng tòa tuyên cho mình không phạm tội, "nếu có phạm tội, xin phép tòa cho tôi được chống án, cho tôi được kêu oan"… Nếu các cấp xét xử vẫn xét xử Lê có tội, bị cáo nói sẽ kêu oan đến các đơn vị khác, những người có thẩm quyền khác, đến lúc nào không kêu được nữa thì thôi, thậm chí kêu đến đến lúc chết.

"Đối với tôi tôi thấy cuộc sống rất ý nghĩa, rất tốt đẹp. Tôi yêu thương những người thân yêu của tôi trong gia đình; tôi trân trọng, yêu quý những người tôi coi là em, những người tôi coi là anh, những là đồng nghiệp với tôi, kể cả với Châu" – bị cáo Lê dãi bày.

Phùng Anh Lê không xin giảm án cho mình vì cho rằng mình không có tội trong vụ cướp năm 2016 ở quận Tây Hồ. Trong ảnh là các đối tượng trong nhóm cướp năm 2016 mà Công an Tây Hồ không xử lý bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt vào năm 2021. Ảnh: BT

Tiếp tục nói lời sau cùng, Phùng Anh Lê nói mang mạng sống, danh dự bản thân, mang bố mẹ, vợ, các con ra để khẳng định rằng Lê không phạm tội.

"Nếu tôi từ giã cõi đời này có ân hận không, có day dứt không, điều đấy tôi để cho lương tâm những người đang giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay mà đề nghị cho tôi từ 9 đến 10 năm tù giam" – Phùng Anh Lê nói trước tòa.

Trong phần trình bày của mình, Phùng Anh Lê cũng dành lời cảm ơn cho các luật sư, cho vợ, cho mẹ vì "mẹ yêu thương tôi rất nhiều, mẹ tôi không hiểu biết pháp luật, nhưng mẹ tôi luôn tin tưởng rằng con của mình là người tốt, là người có đạo đức, có hiếu"…

Bị cáo cũng xin lỗi những người mà có quan hệ với mình, những người là đồng chí đồng đội, người thân "mà bị vạ lây".

"Nếu tôi được minh oan, và tôi được tuyên không có tội thì phúc lớn nhà tôi, đấy là tổ tiên nhà tôi, bố tôi, những gì linh thiêng nhất trong những ngày qua tôi cầu nguyện và tôi hướng đến được chứng minh. Còn nếu chưa được, có thể phúc phần nhà tôi chưa được lớn…" – Phùng Anh Lê nói.

Nói lời sau cùng, cựu đại tá Phùng Anh Lê đề nghị tòa tuyên 3 bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung không có tội. Còn với bản thân, bị cáo Lê không xin giảm nhẹ vì cho rằng "không có tội".

3 cựu thuộc cấp Phùng Anh Lê mong 1 bản án hợp lý

Với bị cáo Nguyễn Đức Châu, khi nói lời sau cùng, bị cáo này nói ngắn gọn rằng cảm thấy bị thiệt thòi, chỉ biết trông chờ vào HĐXX có phán quyết thấu tình đạt lý.

Còn cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ Vũ Công Ngọc, nói lời sau cùng, bị cáo Ngọc nói bản thân từ khi vào ngành công an là 23 năm, thời gian này luôn luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, trau đồi đạo đức…

Bị cáo Nguyễn Đức Châu nói rằng cảm thấy bị thiệt thòi khi nói lời sau cùng. Ảnh: BT

Trong quá trình công tác bản thân chưa bị kỷ luật hay là hình thức gì khác cho đến khi vụ án xảy ra.

"Thâm tâm tôi nghĩ là bản thân mình luôn thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức của mình thì sẽ không thể nào phạm tội được. Cụ thể trong vụ án này, trước đó bản thân tôi là người trực tiếp vận động Tài (đối tượng cướp tài sản Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự vào năm 2016 – PV) đầu thú…

Ngày 18/9/2016 vợ sinh con thứ 2 tại Bệnh viện Phụ sản, nếu tôi không cố gắng, tôi có thể xin nghỉ để chăm sóc gia đình, có thể tôi cũng không vướng phải vụ án này. Bản thân tôi rất cố gắng, bám đơn vị vì đơn vị rất nhiều việc.

Vũ Công Ngọc thì nói không có tội, chỉ thực hiện chỉ đạo của cấp trên; quá trình công tác luôn cống hiến hết mình cho công việc. Ảnh: BT

Không hiểu vì sao bản thân tôi có 2 tiếng đồng hồ cố gắng thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết 1 vụ án hình sự.

Không biết là mọi người như nào, với chúng tôi rất khó khăn, tồn 1 vụ án là món nợ rất day dứt, khi vận động Tài ra đầu thú, khơi mào để xử lý được vụ án, đó có thể nói là thành tích của anh em chúng tôi.

Không có lẽ gì vừa thành tích trước đó 1, 2 tiếng mà sau đó tôi trở thành tội phạm" – bị cáo Vũ Công Ngọc xúc động.

Bị cáo này cũng cho rằng mình chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, bản thân cũng thấy là không có sai phạm vì mệnh lệnh của Thủ trưởng, Ngọc là cấp dưới phải thực hiện.

"Bản thân tôi thấy tôi không phạm tội, mong HĐXX đánh giá 1 cách khách quan, xem xét cho bản thân tôi" – Vũ Công Ngọc nói lời sau cùng.

Còn Lê Đình Trung, vị cựu cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cũng nói với sự việc này, Trung thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

Khi sự việc xảy ra đã báo cáo những cấp trên trực tiếp để có hướng xử lý theo pháp luật, khỏi ảnh hưởng công việc nhưng dù cố gắng báo cáo đầy đủ nhưng vẫn vướng lao lý.

"Cái quan trọng nhất của chúng tôi là danh dự của rất nhiều gia đình, bản thân, con cái về sau… Tôi khai báo rất trung thực, thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng… Xin HĐXX tuyên mức án nhẹ nhất" – Lê Đình Trung nói.