Cựu Trưởng Công an quận hỏi một loạt thuộc cấp

Như Dân Việt đã đưa tin, Phùng Anh Lê và 3 cựu thuộc cấp đang bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp xảy ra vào năm 2016.

Nhóm cướp trong đó có Nguyễn Hữu Tài (một đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, ở Ba Đình, TP.Hà Nội) đã bị Công an TP.Hà Nội xử lý vào đầu năm 2021. Ngày 29/4/2021, Tài và đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội phạt tù, Tài lĩnh án 24 tháng tù, các đồng phạm khác từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Trong vụ án, Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", gồm Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp).

Bị cáo Nguyễn Đức Châu cho biết không nhớ được việc có báo Phùng Anh Lê không từ khi tiếp nhận đơn của bị hại bị nhóm Nguyễn Hữu Tài cướp tài sản đến khi tạm giữ Tài. Ảnh: BT

Tại tòa sáng nay, bị cáo Phùng Anh Lê đã đề xuất với HĐXX được hỏi những người liên quan và một số bị cáo trong vụ án. 2 người đầu tiên mà bị cáo Lê đề nghị hỏi là bị cáo Vũ Công Ngọc và Nguyễn Đức Châu.

Với 2 cựu thuộc cấp này, bị cáo là cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ đặt vấn đề, đã bao giờ 2 bị cáo này báo cáo Lê về việc liên quan đến đơn thư của anh Nguyễn Công T (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, nạn nhân bị Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm cướp tài sản) như ông Phạm Quý Hải (thời điểm 2016 là Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ) khai.

Trả lời câu hỏi, bị cáo Châu cho biết, theo quy trình thông thường, khi có việc ở các phường, Trưởng Công an phường nhắn tin báo cáo với Trưởng Công an quận, đồng thời báo cáo Phó trưởng Công an quận phụ trách lĩnh vực. Theo bị cáo Châu, cũng có trường hợp bị cáo Lê chỉ đạo trực tiếp cho Châu.

Với Ngọc, bị cáo này khai bản thân thông thường nhận lệnh từ bị cáo Châu, báo cáo Châu. Bị cáo Châu báo cáo Thủ trưởng hay Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đó là trách nhiệm của bị cáo Châu, Ngọc không phải báo cáo.

Với Vũ Công Ngọc, bị cáo này nói thông thường nhận lệnh từ bị cáo Châu, báo cáo Châu. Ảnh: DT

Bị cáo Lê tiếp tục hỏi 2 cựu thuộc cấp, trong suốt quá trình từ khi tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Công T, đến thời gian giữ Nguyễn Hữu Tài, bị cáo Châu và Ngọc có báo cáo Lê không. Đáp lời, bị cáo Châu nói không nhớ được còn bị cáo Ngọc nói không báo cáo Lê. Chỉ đến lúc Lê yêu cầu Ngọc mang hồ sơ xuống báo cáo thì thời điểm đấy Ngọc mới báo cáo.

Với ông Nguyễn Lê Tuân (thời điểm năm 2016 là Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp), bị cáo Lê hỏi ông Tuân có giữ nguyên lời khai khi đối chất với ông, lời khai có trung thực, có đúng không thì phía ông Tuân cam đoan lời khai và lời đối chất với Lê tại trại giam là đúng, không thay đổi.

Bị cáo Phùng Anh Lê hỏi thuộc cấp liệu có mâu thuẫn với mình?

Cũng tại tòa hôm nay, bị cáo Phùng Anh Lê đã đề nghị HĐXX được hỏi ông Phạm Quý Hải. Trong phiên tòa hôm qua, ông Hải vắng mặt và hôm nay đã đến tòa.

Với ông Hải, Phùng Anh Lê hỏi trong suốt quá trình từ năm 2012 đến trước khi bị cáo Lê chuyển Công an quận Tây Hồ, ông Hải có mâu thuẫn gì với Lê không? "Tôi không mâu thuẫn gì với anh cả" - ông Phạm Quý Hải đáp ngắn gọn.

Bị cáo Lê tiếp tục hỏi, từ khi Công an TP.Hà Nội xuống làm việc đến quá trình khởi tố vụ án đến nay, ông Hải đã bao nhiêu lần khai không trung thực, có khai không trung thực không? "Tôi không trả lời" – ông Hải đáp.

Phùng Anh Lê hỏi cấp dưới rằng có mâu thuẫn với mình hay không giữa tòa. Ảnh: BT

Về thông tin chỉ huy Công an quận 8 giờ sáng hàng ngày có quy định giao ban tại phòng Trưởng Công an quận, ông Hải nói khoảng từ năm 2018 mới duy trì, thời điểm năm 2016 là không. Lúc đó giao ban cán bộ chủ chốt 1 tuần 1 buổi.

"Điều anh Hải nói hoàn toàn sai" – Phùng Anh Lê nói ở tòa.

Ở một diễn biến khác, với người chú họ Phùng Văn Bảy, bị cáo Lê cũng đặt vấn đề liệu chú họ có giữ nguyên nội dung đối chất giữa ông Bảy và mình ở trại tạm giam và lời khai đấy có trung thực và nhận được câu trả lời giữ nguyên lời khai của ông Phùng Văn Bảy.

Bị cáo Phùng Anh Lê tiếp tục hỏi về việc chú họ có chơi cờ bạc, có nợ nần để nhiều người đòi nợ, có vay tiền vợ chồng Lê hay có cầm đồ của người thân, người khác.

Trả lời các thông tin này, chú họ Phùng Anh Lê khai không chơi cờ bạc, không nghiện ngập, cờ bạc gì. Ông Bảy thừa nhận có hỏi vay tiền vợ chồng Lê vào năm 2021, tuy nhiên nhắn tin hỏi vay nhưng vợ chồng Lê không cho vay.

Với việc đem tài sản của người thân, bạn bè ra hiệu cầm đồ cầm cố, ông Bảy cũng thừa nhận có. Theo lời khai của ông này, ông đã cầm đồ của mình, của vợ, của người kinh doanh chung để lấy vốn và nói với kinh doanh thì đó là "chuyện bình thường".