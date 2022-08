Bị cáo Phùng Anh Lê liên tục nói "không", đề nghị được trả tự do

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ liên tục nói "không"

Sau nửa ngày bị cách ly khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi những bị cáo còn lại, khoảng 14 giờ chiều nay, bị cáo Phùng Anh Lê được đưa trở lại phòng xét xử.

Được gọi lên bục xét hỏi, bị cáo Phùng Anh Lê liên tục trả lời "không" trước các câu hỏi thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa.

Cụ thể, trước câu hỏi từ HĐXX về đêm 22/9/2016 ca trực chỉ huy Công an quận Tây Hồ là ai, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ nói "tôi không nhớ". Bị cáo này cũng nói thời gian lâu quá không nhớ khi được hỏi thời gian đó có mặt ở cơ quan hay không.

"Từ ngày 20 đến 23/9/2016 bị cáo có được báo cáo bắt Nguyễn Hữu Tài (đối tượng trong vụ cướp tài sản mà Công an quận Tây Hồ không xử lý năm 2016) không?" – tòa hỏi. "Theo tôi biết không được báo cáo" – bị cáo Lê đáp.

Bị cáo Lê Đình Trung khẳng định có việc bị cáo Vũ Công Ngọc gọi điện cho Phùng Anh Lê, mở loa ngoài. Ảnh: BT

"Ngày 22/3/2019 có ký quyết định tạm giữ một đối tượng bị bắt truy nã không?" – tòa hỏi. "Tôi không nhớ, sau này được cơ quan điều tra cho xem thì đối tượng là Lợi" – bị cáo Phùng Anh Lê đáp.

Khai về mối quan hệ với Phùng Văn Bảy (chú họ của Lê), Phùng Anh Lê nói gọi bố của ông Bảy bằng ông, không biết họ hàng như thế nào, chỉ biết về quê mọi người bảo có họ nên gọi.

"Tháng 9/2016 có việc ông Bảy nhờ bị cáo liên quan đến đối tượng bị tạm giữ, tạm giam không?" – tòa tiếp tục hỏi. "Không, chắc chắn là không" – Lê đáp.

Phùng Anh Lê khẳng định trước tòa rằng không có chuyện gặp ông Bảy, không nhận tiền, tài sản nào của ông Bảy ngày 22/9/2016 như ông Bảy khai.

Tới đây, HĐXX thông báo, trước đó đã thẩm vấn các bị cáo khác và những người liên quan trong vụ án, họ đều khai nhận tối 22/9/2016 có tiếp nhận Tài đến đầu thú, làm thủ tục tạm giữ, đưa xuống nhà tạm giữ, sau đó thì Phùng Anh Lê gọi điện… cuối cùng là Tài được thả về, Phùng Anh Lê tiếp tục khai không có chuyện đó.

Bị cáo Vũ Công Ngọc cũng khai tương tự như bị cáo Trung, nhưng Phùng Anh Lê phản bác. Ảnh: BT

Trả lời về lý do các bị cáo khác đều khai như vậy, Phùng Anh Lê cho rằng trong số các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 2 người có mâu thuẫn với Lê.

Phùng Anh Lê đề nghị được trả tự do

Theo cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, những người có mâu thuẫn với Lê đều có liên quan trách nhiệm trong vụ án, trách nhiệm đấy đổ cho người nào ở trên thì trách nhiệm của họ thấp đi; đưa Phùng Anh Lê lên làm chủ mưu thì trách nhiệm của những người khác sẽ thấp hơn.

Với chi tiết Vũ Công Ngọc gọi điện cho bị cáo Lê, mở loa ngoài để nói chuyện với Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ở Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, bị cáo Lê nói chuyện này không có.

Lúc này HĐXX đề nghị bị cáo Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung đứng dậy. Trả lời HĐXX khi có mặt Phùng Anh Lê ngay ở tòa, bị cáo Trung khẳng định có việc đó; bị cáo Ngọc cũng trình bày lại sự việc đã diễn ra.

Lúc này bị cáo Lê tiếp tục trình bày, rằng cả bị cáo Ngọc, bị cáo Trung đều là bị cáo trong vụ án, nếu không đổ cho Lê thì vai trò của Ngọc cao hơn, Trung thấp hơn nhưng cao hơn bây giờ.

Bị cáo Phùng Anh Lê nói không có chuyện nhận tiền từ chú họ, hoàn toàn do chú họ dựng lên. Tại tòa, người này cũng đề nghị trả tự do cho mình và các cựu thuộc cấp. Ảnh: BT

"Phần kịch dựng lên cho tôi không được chu đáo,... mâu thuẫn…" – bị cáo Lê nói.

Cũng tại tòa, Phùng Anh Lê nói không đồng ý với cáo trạng của Viện Kiểm sát, cho rằng cáo trạng 1 chiều.

Bị cáo này nói về vụ "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", cho rằng không có việc tha trái pháp luật bởi không có quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Phùng Anh Lê đề nghị tòa đình chỉ vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", trả lại tự do cho bị cáo Châu, đình chỉ tư cách bị can cho Ngọc, Trung.

Về tội danh "Nhận hối lộ" mình bị truy tố, Phùng Anh Lê cho rằng đã bị buộc tội một cách thiếu căn cứ, không đúng quy định của pháp luật.

Cựu lãnh đạo Công an quận Tây Hồ khai không nhận tiền của Bảy, không biết việc của Nguyễn Hữu Tài, "hoàn toàn chuyện này do anh Bảy dựng lên". Phùng Anh Lê tiếp tục đề nghị đình chỉ xét xử với mình tội "Nhận hối lộ", đề nghị được trả tự do.