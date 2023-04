Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn: Chỉ định thầu sai nhưng không còn cách khác

Lời khai được ông Tuấn trình bày chiều 17/4, tại TAND TP.Hà Nội. Ông Tuấn bị cáo buộc cho các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát gửi vật tư vào Bệnh viện Tim Hà Nội theo hình thức dùng trước, trả tiền sau.

Để hợp thức việc trả tiền, ông Tuấn và cấp dưới hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm 2016 – 2017 với tổng giá trị 595 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát đã nâng giá một số mặt hàng, gồm stent tim nên gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng.

Bị cáo Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu Đại biểu Quốc hội.

Bị xét hỏi, ông Nguyễn Quang Tuấn cho hay chủ trương "gửi vật tư" đã có trước khi ông về làm Giám đốc Bệnh viện Tim (từ năm 2012 – 2020). Vị này cũng chỉ đạo cấp dưới cho doanh nghiệp gửi để bệnh viện có hàng hóa, thiết bị vào điều trị.

"Làm sao mua được hàng bằng hoặc thấp hơn giá trước mình đã mua vì những mặt hàng này là truyền thống, bệnh viện đã dùng nhiều năm", ông Tuấn nói nguyên tắc chỉ đạo "gửi vật tư" của mình.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã thừa nhận không có báo giá các mặt hàng, thiết bị và mua sắm chỉ dựa trên việc "đối chiếu với năm trước và các bệnh viện khác", thấp hơn thì mua.

Theo ông Tuấn: "Chỉ định thầu là sai nhưng không còn cách nào khác". Vị bác sĩ này thừa nhận mình có trách nhiệm chính trong vụ án này. Ông nói thêm nếu lúc đó có so sánh với bảng giá thị trường sẽ không phát sinh sai phạm.

Ông Tuấn còn khai, được các công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát tặng số quà Tết gồm 10.000 USD, một chai rượu, hộp xì gà trong các năm 2016 – 2017. Đến nay, ông đã nộp lại số tiền này và còn được vợ nộp thay 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên còn tài trợ cho các hoạt động chung của Bệnh viện Tim Hà Nội nhưng số tiền bao nhiêu, cựu Giám đốc không còn nhớ.

Cấp dưới của ông Tuấn, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim cũng thừa nhận sai phạm của mình trong quá trình chỉ đạo đấu thầu, từ thẩm định giá, lập hồ sơ… và khẳng định "cáo trạng truy tố tôi đúng".

Bà Hưởng cho hay được ông Tuấn chỉ đạo trong các cuộc họp, yêu cầu việc mua sắm phải: "Đảm bảo tiến độ, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, hoàn thiện hồ sơ sau này".

Theo cáo trạng, nhóm Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho 2 doanh nghiệp này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận.

Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng gồm 5 gói đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng trị giá trên 247 tỷ đồng và 4 gói chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng

Kết quả, Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 Stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế, theo cáo trạng.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị can Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Cơ quan định giá kết luận, hành vi thông thầu nói trên gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 22,8 tỷ đồng tại 5 gói thầu năm 2016 và hơn 30 tỷ đồng với các gói thầu năm 2017.