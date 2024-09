Cứu hộ 9 thuyền đánh cá của ngư dân Thừa Thiên Huế bị trôi dạt ra biển

Sáng 6/9, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an xã Điền Hương vừa kịp thời huy động lực lượng cứu hộ thành công 9 thuyền của ngư dân bị trôi dạt ra biển.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 6/9, do ảnh hưởng của bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, tại xã Điền Hương xảy ra biển động, triều cường dâng cao. Tình trạng này khiến 9 thuyền đánh cá của ngư dân thôn Trung Đồng, xã Điền Hương bị cuốn trôi ra biển.

Công an xã Điền Hương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) kịp thời huy động lực lượng cứu hộ thành công 9 thuyền của ngư dân bị trôi dạt ra biển do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Đình Hồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Điền Hương đã nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành triển khai cứu hộ.

Lúc này mặc dù biển động, sóng lớn, trời tối, nhưng các cán bộ chiến sĩ Công an xã Điền Hương không quản ngại nguy hiểm phối hợp cùng với các lực lượng khác nhanh chóng đưa 9 thuyền của ngư dân vào bờ an toàn. Trong đêm, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn.

Trong đêm, lực lượng cứu hộ xã Điền Hương cũng đã đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn. Ảnh: Đình Hồng.

Hiện nay bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17. Dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp tới Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 và ảnh hưởng sâu vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Bão sẽ gây nước dâng, sóng lớn trên biển, ven biển và mưa trên diện rộng.

Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Trong sáng 6/9, Công an Thừa Thiên Huế chủ động triển khai phương án, kế hoạch phòng chống bão.