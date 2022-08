Cựu Phó Cục trưởng tình báo Ukraine bị bắt vì phản quốc, gửi tin tuyệt mật cho quân đội Nga

Tòa án Ukraine đã quyết định tạm giữ bị can đối với một cựu Phó Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine do ông này bị tình nghi phản quốc, gửi tin mật cho quân đội Nga, hành hung nhân viên công lực và tàng trữ vũ khí trái phép, cổng thông tin của Cơ quan An ninh Ukraine cho biết.