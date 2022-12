Theo đó, ngày 15/11, các bác sĩ Khoa Ngoại chuyên khoa Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi sơ sinh 1 ngày tuổi sinh non tháng bị tắc ruột bẩm sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh, hội chứng suy hô hấp, tiên lượng rất nặng.

Cấp cứu thành công bệnh nhi 1 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Bệnh nhi là con gái của sản phụ P.T.T (thường trú tại TP.Cẩm Phả) vừa chào đời bằng phương pháp đẻ mổ khi mới 36 tuần tuổi do ối vỡ non. Sau sinh, trẻ khóc yếu, tím tái, thở rên, được hồi sức tại phòng mổ, thở oxy, chuyển chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi tắc ruột bẩm sinh từ tuần thứ 30 thai kỳ, sơ sinh non tháng.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy trẻ có các quai ruột hẹp, thành tăng âm, đoạn dài khoảng 110mm giãn căng, đường kính lớn nhất 48mm, trong lòng chứa nhiều dịch.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá đây là ca mổ khó vì trẻ non tháng, cân nặng thấp, chức năng hô hấp tuần hoàn chưa hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, phải quyết định mổ khẩn cấp để thông suốt chỗ ruột tắc, tránh để xoắn hay hoại tử ruột, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân diễn biến nhanh.

Ca phẫu thuật cấp cứu đã tiến hành loại bỏ kết bọc, dịch phân, gỡ dính toàn bộ các quai hồi tràng. Sau phẫu thuật, trẻ được hồi sức tích, theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh.

Đến nay, sức khỏe trẻ dần ổn định, bình phục nhanh. Sau 22 ngày điều trị, trẻ đã được cai máy, ghép mẹ và xuất viện

Theo bác sĩ Hoàng Văn Quỳnh - Khoa Ngoại chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tắc ruột bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là dị tật bẩm sinh trong quá trình hình thành ruột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Vì thế sản phụ cần khám theo dõi thai định kỳ để sớm phát hiện các bất thường bẩm sinh của thai nhi.