Bí ẩn số tiền cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội nhận “chạy án” vụ chuyến bay giải cứu

Tại cáo trạng tống đạt ngày 19/4, Viện kiểm sát cáo buộc bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đã nhận 2,65 triệu USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky.

Cụ thể, Hằng và Tổng giám đốc Bluesky, bị can Lê Hồng Sơn từng hối lộ một số người ở Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để được cấp phép chuyến bay giải cứu nên bị điều tra.

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội bi cáo buộc môi giới hối lộ khi "chạy án" vụ chuyến bay giải cứu.

Hằng đã nhờ Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội giúp đỡ, "chạy án" cho mình và Sơn. Ông Tuấn đồng ý, tổ chức cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an – người thụ lý điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Dù được ông Hưng "hướng dẫn khai báo", Hằng và Sơn đều bị khởi tố tội "Đưa hối lộ" nên hai người viết đơn tố giác cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lừa đảo. Hằng cho hay đã 13 lần đưa cho ông Tuấn tổng cộng 2,8 triệu USD để chuyển tiếp cho Hoàng Văn Hưng.

Theo cáo trạng, cựu Thiếu tướng bác bỏ con số trên, cho hay chỉ nhận từ Hằng, tổng số 2,65 triệu USD. Trong đó, có 12 lần tổng số 2,25 triệu USD và đã đưa cho Hưng. Lần còn lại, nhân viên của Hằng đưa 400.000 USD nhưng ông Tuấn xác định đây là tiền sang nhượng đất mua chung với Hằng tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nên giữ lại.

Cựu Thiếu tướng như vậy thừa nhận môi giới hối lộ 2,25 triệu USD nhưng cựu Trưởng phòng điều tra Hoàng Văn Hưng bác bỏ việc này, nói chỉ hướng dẫn Hằng ra tự thú, "không nhận tiền", cáo trạng nêu.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn trước tháng 9/2022, ông Hưng làm Trưởng phòng của An ninh điều tra và thông qua cựu Thiếu tướng Tuấn đã gặp, trao đổi việc "chạy án" cho Hằng, Sơn. Thời gian này, dù ông Tuấn khai đưa cho Hưng 1,25 triệu USD nhưng cơ quan điều tra không có căn cứ xác định.

Giai đoạn sau ngày 16/9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác sang Phòng Chính trị Hậu cần của cơ quan an ninh nhưng vẫn khẳng định với Hằng việc "làm chủ tình hình" và hứa hẹn không xử lý hình sự họ.

Thời gian này, ông Tuấn khai đưa cho ông Hưng 1 triệu USD nhưng phía điều tra cho rằng chỉ có căn thứ thể hiện Hưng nhận 800.000 USD.

Từ những hành vi trên, cơ quan truy tố cáo buộc cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã môi giới hối lộ số tiền 2,65 triệu USD còn Hoàng Văn Hưng lừa đảo, chiếm đoạt 800.000 USD trong số này. Số tiền chênh lệch đã "đi đâu?", hiện chưa được làm rõ.