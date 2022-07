Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển báo cho tàu buôn lậu “tọa độ để không bị kiểm tra”

Bị cáo Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 có nhiệm vụ quản lý biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Ông ta bị cáo buộc nhận hối lộ 6,9 tỷ đồng và "bảo kê" cho nhóm của Phan Thanh Hữu buôn lậu 198 triệu lít xăng. Phan Thanh Hữu sẽ bị các cơ quan tố tụng dân sự xử lý.

Trong chiều 12/7, trả lời Hội đồng xét xử của Tòa án quân sự Quân khu 7, cựu Tư lệnh cho hay quen biết Hữu từ lâu do học cùng trường ở hải quân nhưng chỉ nghĩ "anh ấy buôn hải sản trên biển và không bàn bạc, tính toán hay biết việc buôn lậu xăng".

Bị cáo Lê Văn Minh thừa nhận cầm tiền hối lộ của nhóm buôn lậu xăng. Ảnh: X.A

Kiểm sát viên đề nghị bị cáo Minh khai báo thành khẩn bởi quá trình điều tra, bị cáo đã thừa nhận cung cấp các tọa độ cho tàu của Hữu di chuyển mà không bị kiểm tra. Nếu không, phía kiểm sát sẽ "rút các tình tiết giảm nhẹ".

Đáp lại, ông Minh thừa nhận: "Có vài lần nhắn tin tọa độ cho Hữu nhưng không nhớ tọa độ nào". Cựu Tư lệnh nói thêm, hiện đã "nhận thức hành vi của mình là giúp anh Hữu buôn lậu". Vị này cũng khẳng định có nhận tiền từ Hữu nhưng cho rằng, việc này không "mang tính chất ăn chia" như cáo trạng nêu.

Theo truy tố, tiền hối lộ được Hữu đưa cho vợ hoặc con gái của Lê Văn Minh. Vợ ông ta có mặt tại tòa, khai Hữu "lợi dụng chồng tôi làm Tư lệnh để hối lộ. Để xảy ra việc này rất đau đớn, tôi xin lỗi".

Con gái của bị cáo Minh cũng cho hay, có lần được mẹ xin số tài khoản để người khác gửi tiền vào, nhận xong chị chuyển lại cho mẹ.

Một cựu Tư lệnh khác, bị cáo Lê Văn Thanh, nguyên Thiếu tướng, quản lý Vùng Cảnh sát biển 3 từ Vũng Tàu đến cửa Định An cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và giúp các tàu buôn lậu xăng của nhóm Hữu "không bị kiểm tra, bắt giữ".

Bị cáo Thanh "cơ bản đồng ý cáo trạng" nhưng đề nghị làm rõ, Hữu chỉ đưa tiền cho vợ ông còn bản thân không trực tiếp nhận. Vị này tuy vậy khẳng định "tiền đưa cho vợ bị cáo là tiền hối lộ bị cáo".

Vợ ông Thanh, bị cáo Phan Thị Xuân cũng "nhất trí cáo trạng" và thừa nhận đã cầm 1,8 tỷ đồng của ông ta, hiện đã nộp lại số này để "khắc phục hậu quả".

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói bị ép cung. Ảnh: BP

Trái với 2 Thiếu tướng, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang từ chối khai báo vì cho rằng bị "ép cung, mớm cung, bắt tôi nhận những gì tôi không làm".

Ông Thế Anh bị cáo buộc nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu 6,2 tỷ đồng cùng 560.000USD để bảo kê buôn lậu xăng. Những lần nhận tiền, Thế Anh không ra mặt mà nhờ em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An đi lấy thay.

Tháng 3/2021, khi Phan Thanh Hữu bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt, Thế Anh đưa cho An 50 triệu đồng và tổ chức cho em họ "đi lánh nạn một thời gian". An sau đó trốn sang Lào nhưng bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ, bàn giao.

Bị cáo An cũng bác bỏ truy tố, nói bị Công an tỉnh Đồng Nai "đánh đập, ép cung, cứ 12h đêm đưa bị cáo đi cung" nên phải khai báo theo yêu cầu của điều tra viên, kiểm sát viên. Đến khi được giao cho quân đội, họ hỏi An có bị đánh đập không nhưng anh ta không chứng minh được.

Tuy nhiên, Phan Thanh Hữu nói: "Tôi không vu oan cho ai bao giờ". Người này khẳng định có hối lộ tiền cho bị cáo Nguyễn Thế Anh thông qua An. Ông ta nói: "Tôi có gặp Thế Anh 2 lần ở khách sạn REX đối diện Nhà hát thành phố, An có mặt ở đó".