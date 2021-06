Cựu VĐV bóng chuyền Ngọc Hoa: "Con tôi sẽ là VĐV bóng chuyền"

Cựu VĐV bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho con đường HLV, bao gồm việc tốt nghiệp ĐH Thể dục thể thao. Tôi yêu thích và rất hứng khởi với công việc này, cảm giác thật thú vị! Cả đời này của tôi là dành cho bóng chuyền" - NGỌC HOA.

Gặp Ngọc Hoa ngay đại bản doanh CLB VTV Bình Điền Long An (TP Tân An, Long An) để hỏi cô về quyết định giải nghệ hồi 2019, "cô gái vàng" của bóng chuyền Việt Nam cười nói: "Tôi giải nghệ để làm mẹ".

Một đời với bóng chuyền

Ngọc Hoa và chồng - anh Lê Thái Bình - được xem như một trong những đôi "uyên ương vàng" của làng thể thao Việt Nam, bởi anh Bình cũng là cựu VĐV bóng chuyền.

Quen nhau khi cùng phục vụ cho bóng chuyền Long An, cả hai bén duyên rồi nên đôi vợ chồng. Và giờ đây, Ngọc Hoa cũng nối bước chồng trở thành HLV.

Cả cha lẫn mẹ đều là dân bóng chuyền, sau này chị có cho con nối nghiệp không? Trước câu hỏi đùa của chúng tôi, Ngọc Hoa trả lời chắc nịch: "Đương nhiên, chỉ cần sau này con thích, tôi sẽ cho nối nghiệp ngay".

Ngập ngừng một chút, Ngọc Hoa nói thêm: "Nhưng nếu con gái mà muốn chơi đá banh, điền kinh thì có khi tôi cản. Mấy môn đó cực quá, nhìn các chị em chơi mà thương!".

Nhưng bóng chuyền cũng cực vậy?, chúng tôi hỏi lại. Ngọc Hoa phì cười nói: "Bóng chuyền là... ngoại lệ vì cả vợ chồng tôi đều đam mê bóng chuyền. Tôi còn may mắn ở chỗ khi giải nghệ không mang theo chấn thương nặng nào. Bóng chuyền đã cho tôi tất cả. Bây giờ có chọn lại, tôi cũng chọn nghiệp này".

Giới thể thao từ lâu vẫn truyền miệng chuyện các HLV đi về miền Tây tuyển... chân dài cho các môn bóng chuyền, võ thuật. Tìm được những "cô bé chân dài" rồi thì vất vả thuyết phục phụ huynh cho theo nghiệp thể thao.

Nhưng Ngọc Hoa là một ngoại lệ. Năm 12 tuổi, Ngọc Hoa bắt đầu đến với bóng chuyền, khi đó cô đã cao 1m70. Nhưng không HLV nào phải thuyết phục cô bé cao kều này bởi vừa nhìn thấy sân bóng chuyền, Ngọc Hoa đã kiên quyết về nhà xin ba mẹ cho theo bóng chuyền.

4 năm sau, Ngọc Hoa trở thành trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 2003. Hành trình vinh quang của cô cũng bắt đầu từ đó. Xuyên suốt 15 năm trời, Ngọc Hoa không vắng mặt lần nào trong 8 kỳ SEA Games và ở giải nào cô cũng là trụ cột, một thành tích vào loại "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Buồn, vui cùng hai chữ "Thái Lan"

Những nữ VĐV tài giỏi thường được gọi bằng biệt danh "cô gái vàng". Trớ trêu thay, người hâm mộ khó có thể gọi Ngọc Hoa - "bà hoàng của bóng chuyền Việt Nam" - như vậy bởi trong cả 8 lần dự SEA Games, có đến 7 lần Ngọc Hoa giành HCB (riêng giải năm 2017 giành HCĐ). Và ở 7 lần liên tiếp đó, đối thủ đánh bại Việt Nam ở trận chung kết là cái tên duy nhất: Thái Lan.

"Thật tình, mấy kỳ SEA Games sau này tôi không còn cảm thấy buồn khi thua Thái Lan trong trận chung kết vì thua đã thành... thói quen. Họ quá mạnh, vượt trội chúng ta về mọi thứ. Nhưng nhiều lúc ngẫm lại cũng cảm thấy ức" - Ngọc Hoa kể.

Không chỉ thua trận, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thậm chí chỉ thắng đúng một ván duy nhất trong 7 trận chung kết liên tục đó.

Nhưng cũng thật trớ trêu, thành tích quốc tế trong sự nghiệp của Ngọc Hoa cũng đến từ... Thái Lan. Năm 2013, Ngọc Hoa trở thành VĐV bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam sang Thái Lan khoác áo CLB Ayutthaya. Đến năm 2014, Ngọc Hoa khoác áo Bangkok Glass và cùng CLB này lập nên hàng loạt chiến tích ở đấu trường châu lục.

Ở Giải vô địch các CLB châu Á 2015, cô góp công giúp Bangkok Glass giành chức vô địch. Đến năm 2016, Ngọc Hoa lại tiếp tục cùng CLB Thái Lan phiêu lưu ở Giải vô địch CLB thế giới và dừng bước ở vị trí thứ 7. Chính sự thành công của Ngọc Hoa đã mở đầu cho xu hướng ra nước ngoài thi đấu của nhiều VĐV trẻ sau này.

Khép lại chương 1 của cuộc đời mang tên "bóng chuyền"

"Bóng chuyền Thái Lan cho tôi cả những kỷ niệm vui lẫn buồn. Ngày trước khi đánh thua Thái Lan liên tục, tôi vẫn thường nghĩ rồi sau này đến thế hệ sau cũng sẽ thắng được thôi. Nhưng đến khi sang đó thi đấu rồi mới thấy chúng ta thua kém họ xa lắm. Chỉ phòng tập gym ở CLB thôi là đã thua rồi, phòng tập của họ có rất nhiều dụng cụ bổ trợ phù hợp.

Rồi hệ thống bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng riêng... Được tập trong điều kiện đó, tôi cũng tiến bộ rất nhiều. Bóng chuyền Thái Lan từ lâu đã không còn cùng đẳng cấp với Việt Nam" - Ngọc Hoa phân tích.

Bỏ qua nỗi buồn mang tên Thái Lan, sự nghiệp của Ngọc Hoa hoàn toàn viên mãn. Sau các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể ở hệ thống các giải trong nước, cuối năm 2018 Ngọc Hoa giành nốt HCV lịch sử cho bóng chuyền nữ Long An ở Đại hội TDTT toàn quốc. Và cuối cùng, VĐV quê Long An này cũng quyết định khép lại chương 1 của cuộc đời mang tên "bóng chuyền" vào năm 2019.