Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà sau hơn 3 ngày lẩn trốn

Clip: Lực lượng chức năng truy bắt 2 phạm nhân trốn trại.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Khoảng 2h ngày 9/12, lực lượng chức năng đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại tại khu vực đồi núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Phương châm, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm, không để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật. Phạm nhân có thể đào ngục, vượt tường rào nhưng không thể vượt tai mắt nhân dân".

Hai phạm nhân trốn trại bị bắt giữ sau hơn 3 ngày lẩn trốn. Ảnh: PV

Trước đó, khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân. Chiều 7/12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, Trại giam Xuân Hà thẩm vấn 2 đối tượng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng Công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam. Ảnh: PV

Trong quá trình truy bắt, Công an Hà Tĩnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc… nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng.

Hàng trăm cảnh sát Hà Tĩnh cùng chó nghiệp vụ bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà. Ảnh: PV

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.