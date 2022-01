Đã bắt được nghi phạm đâm chết anh ruột rồi bỏ trốn ở Hải Dương

Vào 21 giờ tối qua, 20/1, Cảng sát hình sự, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Sơn (SN 1973, trú tại số 5B Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương).

Các trinh sát Công an TP.Hải Dương áp sát, bắt gọn nghi phạm giết anh trai. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Nghi phạm này đã lẩn trốn ngay sau khi đâm chết anh ruột sống cùng nhà tại số 5B, phố Nguyễn Du là anh N.Ph.C, SN 1973.

Sơn bị bắt khi đang tìm cách trở về nhà sau 3 ngày lẩn trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng công an đã có mặt để điều tra và bảo vệ hiện trường. Ảnh: Thi Ngọc

Trước đó, báo Dân Việt đã đưa tin, vào trưa 18/1, do mâu thuẫn gia đình, Sơn đã dùng dao đâm vào vùng dưới ngực trái C., đến khoảng hơn 12 giờ thì C. tử vong tại bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Theo lời một số người dân gần đó, Sơn chưa có gia đình và không có nghề nghiệp, tính khí thất thường nên ít người muốn tiếp xúc và gần gũi. Sơn sống cùng nhà với 2 anh em là anh C. và một người nữa trong gia đình. Bố mẹ họ đều đã qua đời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Hải Dương và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhưng đối tượng gây án đã bỏ trốn trước đó.

Hiện đối tượng đã bị bắt giữ, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.