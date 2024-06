Đã có MV nhạc Việt đầu tiên đạt một tỷ lượt xem trên YouTube

Tối qua (15/5), MV Một con vịt đã chính thức chạm mốc một tỷ lượt xem trên YouTube. Đây là video âm nhạc đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích này.

Video do kênh YouTube Heo Con thực hiện, với phần hình ảnh 3D sinh động, vui nhộn, miêu tả những sinh hoạt của một đàn vịt như đi chơi, ra hồ nước, vẫy cánh..., dựa theo lời ca khúc. Không chỉ riêng MV này, trên YouTube hiện cũng có nhiều phiên bản Một con vịt khác, mang lại hàng chục tới hàng trăm triệu lượt xem tính tới thời điểm hiện tại.

Hình ảnh trong MV "Một con vjt". (Nguồn: YouTube Heo Con).

Một con vịt là ca khúc do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác, được Xuân Mai thể hiện vào năm 1998, khi mới ba tuổi. Từ đó đến nay, bài hát dần trở nên phổ biến với trẻ em nhờ giai điệu vui nhộn, ca từ dễ nhớ, dễ thuộc.

Bên cạnh Một con vịt, các sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi khác cũng áp đảo về lượng view trên YouTube. MV Bống bống bang bang phiên bản bé Bào Ngư thể hiện đạt hơn 608 triệu view, video A con cá sấu - Học bảng chữ cái ABC với nghệ sĩ nổi tiếng mang về 665 triệu view, dự đoán các sản phẩm này cũng sẽ sớm đạt mốc 1 tỷ view trong thời gian tới.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh nhận định các ca khúc thiếu nhi dễ dàng đạt lượng view lớn trên YouTube là điều dễ hiểu, khi nhu cầu xem những MV này không bao giờ biến mất: "MV Một con vịt đạt thành tích trên sau 5 năm phát hành bởi sự phổ cập của tác phẩm âm nhạc này với thiếu nhi trong hàng chục năm qua, có thể thấy đây luôn là ca khúc đầu tiên các gia đình dạy con khi học nói. Bên cạnh đó, cách làm hình ảnh 3D cũng là một lựa chọn thông minh của kênh, khi tạo sự sinh động, bắt mắt, thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ".

Trên thế giới, thống kê cũng cho thấy các MV dành cho thiếu nhi có luợt xem vượt trội MV dành cho người lớn. Điển hình, phiên bản tiếng Anh của bài hát Baby shark đã chạm mốc 14 tỉ lượt xem trên YouTube và trở thành video được xem nhiều nhất thế giới, vượt qua nhiều ca khúc đình đám như Despacito, Shape of you, See you again... Hầu hết các MV thiếu nhi được xem nhiều đều có đặc điểm chung là âm nhạc vui nhộn, ca từ dễ nhớ, dễ thuộc, lặp đi lặp lại.